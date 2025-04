Le séjour exploratoire : une invitation à découvrir ou redécouvrir la région des Sources

Val-des-Sources — Vous connaissez quelqu’un qui vient de s’installer dans la région des Sources? Ou peut-être êtes-vous vous-même fraîchement arrivé(e) et souhaitez tisser des liens, explorer le territoire et découvrir les possibilités d’emploi, de vie et de plaisir qui s’y trouvent? Le séjour exploratoire est pour vous!

Organisé par Place aux jeunes des Sources, un projet du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, en collaboration avec la MRC des Sources, ce séjour se tiendra du 8 au 10 mai 2025.

Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux jeunes en région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources et des municipalités participantes, les personnes inscrites pourront plonger au cœur de la vie locale, découvrir la richesse culturelle du territoire, rencontrer des acteurs engagés et en apprendre davantage sur les possibilités de s’y établir durablement.

Ce séjour offre une expérience immersive entièrement gratuite, conçue pour celles et ceux qui souhaitent s’enraciner dans notre belle région… ou simplement la découvrir sous un angle nouveau!

Qu’est-ce que le séjour exploratoire?

Le séjour exploratoire, c’est une aventure humaine et conviviale, vécue sur quelques jours. C’est une occasion privilégiée de découvrir les différentes facettes de la Région des Sources, tout en tissant des liens sincères avec les gens qui l’animent.

Au programme :

• Un rallye à travers les sept municipalités de la région, ponctué d’arrêts gourmands, culturels et économiques;

• Des rencontres avec des acteurs locaux : entrepreneurs, élus, citoyens engagés;

• Un dîner réseautage Desjardins;

• Des repas conviviaux et des moments festifs, dans une ambiance chaleureuse et détendue;

• Un hébergement en nature au camping de la rivière Nicolet, à Wotton.

Ce séjour s’adresse autant à celles et ceux qui songent à s’installer qu’à ceux qui sont déjà établis dans la région depuis moins d’un an. Que vous soyez seul(e), en couple ou en famille, vous y trouverez une belle façon de vous ancrer dans votre nouveau milieu de vie.

Pourquoi participer?

S’installer dans une nouvelle région peut représenter tout un défi. Le séjour exploratoire a été pensé pour accompagner cette transition et vous permettre de vous sentir

rapidement chez vous. Il aide à se repérer dans son environnement, à bâtir un réseau solide, et à mieux comprendre les ressources, les services et les possibilités offertes localement.

Au fil des activités, les participants développent un réseau de contacts précieux (et parfois même des pistes d’emploi!), découvrent les petits secrets bien gardés de la région, et vivent une expérience humaine enrichissante — souvent le point de départ de belles amitiés… ou d’un tout nouveau projet de vie!

«Ce séjour, c’est une façon de poser ses valises autrement. On découvre, on connecte, on s’ancre. Et on réalise tout ce que la région peut offrir», affirme Audrey Archambault, agente Place aux jeunes des Sources.

Inscription et information

Le séjour est offert gratuitement, mais les places sont limitées. Que vous soyez un nouvel arrivant ou que vous connaissiez quelqu’un qui pourrait être intéressé, n’hésitez pas à partager l’information!

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez Audrey au 819 879-7667. Rejoignez-nous, et laissez-vous séduire par la richesse et l’accueil chaleureux de la région des Sources!