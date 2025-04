La Fondation J. Armand Bombardier obtient une certification en tourisme durable

Valcourt — La Fondation J. Armand Bombardier a réalisé une évaluation exhaustive de ses actions en matière de durabilité qui l’ont menée à l’obtention de la certification Tourisme durable de niveau Or de GreenStep, le plus vaste programme de certification de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie en Amérique du Nord.

« L’obtention de la certification Tourisme durable de niveau Or de GreenStep démontre que la durabilité est au cœur de nos pratiques et guide naturellement chacune de nos actions. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre notre engagement envers des initiatives écoresponsables qui valorisent la culture, la philanthropie et l’innovation tout en ayant un impact positif sur notre communauté », a déclaré Sonia Labrecque, directrice générale de la Fondation J. Armand Bombardier.

Pour obtenir la certification Or, la Fondation J. Armand Bombardier devait satisfaire à plusieurs critères bien précis dans le cadre d’une évaluation individuelle, qui a été menée par un spécialiste de l’évaluation de GreenStep. Durant le processus, les pratiques des trois branches de la fondation, soit le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, le Centre culturel Yvonne L. Bombardier ainsi que les activités philanthropiques, étaient évaluées sur un ensemble de critères relevant de 16 catégories différentes, reconnues par le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC) et répondant aux objectifs de développement durable des Nations unies.

« Nous adressons nos félicitations à la Fondation J. Armand Bombardier pour l’obtention de la certification GreenStep niveau Or », a déclaré Angela Nagy, PDG de GreenStep. « Cet accomplissement témoigne de son engagement exceptionnel envers la durabilité. En mettant en valeur le patrimoine des Cantons-de-l’Est et du Québec à travers la culture, l’histoire et la communauté, la Fondation joue un rôle clé dans l’innovation et la protection du patrimoine naturel. Félicitations pour cette réalisation inspirante ! »

Parmi les actions durables qu’a entreprises la Fondation, notons entre autres l’organisation d’activités gratuites, comme les Mordus de l’hiver et les Journées de la culture pour favoriser l’accès à la culture pour tous. On compte aussi la promotion de l’économie circulaire par l’emprunt de livres et de jeux à la Bibliothèque, l’organisation de cafés-répare pour encourager la réparation d’objets du quotidien, la création d’une exposition sur la mobilité durable, ainsi que la participation à des activités communautaires.

Afin de maintenir l’intégrité et la crédibilité du programme, les entreprises sont tenues de se soumettre à une réévaluation tous les trois ans. Ainsi, la Fondation devra démontrer une amélioration continue de son rendement en matière de durabilité pour maintenir ou hausser son niveau de certification.