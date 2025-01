Le prochain séjour exploratoire se tiendra du 20 au 22 février

MRC des Sources — Toujours très prisé, les séjours exploratoires organisés par l’organisme Place aux jeunes des Sources en collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi de la région de Richmond-Drummond-Bois-Francs et la MRC des Sources feront une nouvelle fois halte du 20 au 22 février prochain sur le territoire de la MRC concernée.

Il s’agira certes d’un moment des plus propices à une immersion unique pour les nouveaux résidents ainsi que les potentiels futurs citoyens de la municipalité régionale de comtés des Sources de procéder à des rencontres enrichissantes ainsi que d’explorer la richesse culturelle du milieu et d’en apprendre davantage sur les possibilités de vie et d’emploi.

Cette populaire activité est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux Jeunes en Région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources, ainsi que des municipalités participantes.

« Encourager les jeunes à s’établir dans nos régions, c’est leur permettre de bâtir un avenir à la mesure de leurs aspirations tout en contribuant au développement et au dynamisme de nos collectivités. Grâce à ce séjour exploratoire, les participantes et participants auront l’occasion de découvrir tout le potentiel de la région des Sources, de tisser des liens significatifs et de s’intégrer à une communauté accueillante et riche de possibilités. Le Secrétariat à la jeunesse est fier de soutenir cette initiative qui favorise l’attractivité et la vitalité de nos régions », souligne par voie de communiqué M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais.

« Le séjour permet d’élargir son réseau, de découvrir des possibilités d’emploi et de mieux connaître tout ce que la région des Sources peut offrir. C’est aussi une belle occasion de s’intégrer, de rencontrer des gens accueillants et de repartir avec des contacts précieux et des souvenirs inspirants », ajoute pour sa part Audrey Archambault, agente Place aux Jeunes des Sources.

Rappelons que ces séjours permettent à ceux qui souhaitent s’établir de découvrir la région des Sources par l’entremise d’une programmation riche en rencontres, visites et échange. Les participants repartent ainsi avec une meilleure connaissance du milieu, de même que de précieux contacts pour un futur ancrage dans la région.

Pour de plus amples informations ou encore pour s’inscrire directement au séjour exploratoire de février prochain, les gens sont invités à communiquer avec Mlle Audrey Archambault au numéro : 819-879-7667.