Un séjour exploratoire immersif dans la culture locale

MRC des Sources - Le plus récent séjour exploratoire de l’organisme Place aux jeunes des Sources s’est tenu du 7 au 9 novembre dernier.

Cette fois, ils étaient 12 participants à se joindre à l’aventure découverte proposée sur le territoire de la MRC des Sources. Chapeauté par le Carrefour jeunesse emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, Place aux jeunes des Sources à fait découvrir la région aux nouveaux arrivants de même qu’à ceux qui aimeraient possiblement s’y établir.

Notamment rendue possible grâce à la collaboration de la MRC des Sources et au soutien de Place aux jeunes en régions, du gouvernement du Québec, de Desjardins des Sources, de la SADC des Sources, du député de Richmond André Bachand et de l’ensemble des municipalités, cet événement immersif a permis aux participants de découvrir pleinement la culture locale et les attraits uniques de la région.

Repas par l’entremise de visite dans divers cafés et restaurants du milieu, visite du Mont-Ham, rencontre et échange avec des élus, rallye et observation d’espèces d’oiseaux à l’étang Burbank de Danville, furent quelques-unes des activités proposées aux participants lors de ces journées toujours appréciées de la clientèle.

Cette fois-ci n’aura pas fait exception alors que plusieurs bons commentaires ont été prononcés :

«Ce séjour m’a permis de découvrir une MRC dynamique et qui met en symbiose l’humain et la nature. La MRC des Sources m’a séduit de par tout ce qu’elle offre et je me promets d’y revenir. » De confier un participant.

Madame Caroline Payer, conseillère municipale à la Ville de Val-des-Sources, s’est également exprimée avec enthousiasme : « J’ai trouvé vraiment intéressant d’avoir l’opportunité de discuter avec eux. Ils étaient tous plus intéressants les uns que les autres avec des parcours riches et très variés. , a-t ’elle entre autres mentionné.