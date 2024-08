Les opportunités pour les passionnés de vélo se multiplient dans les Cantons-de-l’Est

Actualités — L’Étincelle — Que ce soit sur les routes de gravier, en montagne ou sur les pistes cyclables, les Cantons-de-l’Est sont une destination privilégiée pour pratiquer tous les types de vélo.

La région occupe le 1er rang en termes de popularité chez les cyclistes québécois, et ce n’est pas pour rien.

Des remontées plus efficace

Bromont, montagne d’expériences, met les bouchées doubles pour offrir des remontées plus efficaces. Sa remontée mécanique L’Express du Village possède maintenant une capacité d’embarquement de six vélos. Elle détient aussi un système d’embrayage afin de faciliter le débarquement. De plus, la remontée mécanique L’Express du Lac sera désormais ouverte jusqu’à 18 h.

Avis aux cyclistes extrêmes

Le Centre national de cyclisme de Bromont inaugure une zone freestyle au Vélodrome Sylvan Adams. Principalement composée de modules de bois, elle plaira aux amateurs de BMX freestyle, aux fans de dirt jumping et aux mordus de vélo de montagne désireux de perfectionner leurs techniques de saut.

Une nouvelle descente au Mont Sutton

Le Mont Sutton propose une nouvelle descente hybride de vélo de montagne rustique et technique. Avec ce nouveau circuit, le Mont Sutton compte un total de 43 pistes offertes. Par ailleurs, le tracé de la piste Sans gluten a été revu et amélioré, la piste Zen a été remise au goût du jour et la piste Kouiki détient une nouvelle double drop.

Une aventure électrique dans les Cantons

La boutique spécialisée dans la location et la vente de vélos à assistance électrique, E Mobilité Café offre maintenant la location dans plusieurs sites à travers les Cantons-de-l’Est. Cette expérience qui combine plaisir, découverte et respect de l’environnement est idéale pour visiter la magnifique Route des vins de Brome-Missisquoi, le Tour des Monts Sutton, admirer la vue sur le lac Brome ou découvrir le sentier de Waterloo.

La Véloroute Gourmande est de retour pour une 3e saison

Le parcours de 235 kilomètres qui relie Montréal à Sherbrooke s’est bonifié et compte désormais plus de 275 arrêts : haltes gourmandes, attraits divers, hébergements…

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir plusieurs suggestions de séjours et d’histoires de cyclistes dans la nouvelle section inspiration du site Web.

Deux territoires deviennent Fièrement vélo !

Cet été, les régions de Mégantic et Des Sources emboîtent le pas en adoptant la bannière Fièrement Vélo ! Plusieurs commerces, restaurants et attraits touristiques s’engagent à fournir un accueil chaleureux à la clientèle cycliste et à fournir de l’information sur les différents réseaux cyclables sur leur territoire.

Les entreprises mettent à la disposition des cyclistes de l’information sur les circuits cyclables ainsi qu’une trousse de réparation afin de pouvoir sécuriser ou réparer un vélo sur place et rendre ainsi le périple à vélo des plus agréables.

Un nouveau circuit jusqu’au Vermont

Le réseau cyclable de la région de Memphrémagog se bonifie avec l’ajout d’un nouveau circuit : La Frontalière, une boucle de 87 kilomètres qui relie Ayer’s Cliff à Newport au Vermont. Les cyclistes traverseront le Sentier Nature Tomifobia et Stanstead, notamment.

Le circuit sera inauguré le 22 juin prochain lors de l’événement cyclo-gourmand organisé par la MRC de Memphrémagog. Pour découvrir l’offre globale des circuits de cette région, voyez la Carte vélo Memphrémagog.

Pédaler autour des lacs de Granby et sa région

À Granby, le Circuit des Trois Lacs s’échelonne sur 74 km (aller-retour), connectant l’Estriade à la région de Brome-Missisquoi. En route, les cyclistes pourront contempler les lacs Boivin, Waterloo et Brome. Entre efforts et persévérance, les cyclistes sont invités à prendre une pause rafraîchissante à la plage municipale Douglass, tout près du cœur de Knowlton.

De nouveaux circuits de gravelles dans le Val-Saint-François

La région du Val-Saint-François est tout indiquée pour le vélo de gravelle avec ses nombreux chemins de gravier, ses magnifiques plans d’eau, ses vallons pittoresques et ses paysages de campagne authentique. Cet été, huit nouveaux circuits de gravelle s’ajoutent pour un total de neuf circuits, s’échelonnant sur près de 426 km.