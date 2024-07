La Tournée de la Saint-François devient un nouveau circuit touristique

Val-Saint-François — Cinq organisations se sont unies pour structurer, développer et promouvoir une offre touristique majeure autour de la rivière Saint-François.

Ainsi, la Tournée de la Saint-François est une boucle de près de 250 km, qui sillonne les routes qui longent la rivière Saint-François entre Windsor dans le Val Saint-François au sud et Pierreville dans Nicolet-Yamaska au nord.

Avec plus d’une centaine d’attraits, activités et points d’intérêt à découvrir sur les quatre saisons, la Tournée de la Saint-François s’adresse surtout aux gens qui recherchent de l’agrotourisme, de la gastronomie, des paysages bucoliques, des attraits culturels et historiques, ainsi que des activités de plein air, dont les activités nautiques.

Des représentants du tourisme de la MRC de Nicolet-Yamaska, de la MRC de Drummond, de la MRC Val-Saint-François, de la communauté des Abénakis d’Odanak et de l’Association touristique régionale — Tourisme Centre-du-Québec ont additionné leur force pour ficeler ce projet.

La rivière Saint-François, qui prend ses sources dans les Appalaches, traverse plusieurs régions, dont l’Estrie et le Centre-du-Québec, avant de se jeter dans le lac Saint-Pierre. Cette rivière a toujours été une voie de communication importante au Québec et a été empruntée pendant des siècles par les Premières Nations, plus particulièrement les Abénakis.

« Le Val-Saint-François invite à des escapades inoubliables, alliant activités en plein air et découvertes agrotouristiques uniques. Nos vallons, avec leur charme pittoresque, embellissent chaque randonnée sur nos magnifiques routes de campagne. Située dans les Cantons-de-l’Est, la route de la Tournée de la Saint-François s’avère une porte d’entrée idéale vers notre splendide région. Nous croyons fermement à l’importance de collaborer avec nos MRC voisines, car de telles initiatives sont essentielles pour renforcer le développement et la promotion de nos territoires », souligne Pierre Tétrault, préfet de la MRC Val-Saint-François.

Une image de marque et une page web ont été créées dans le but d’attirer les gens de partout au Québec à venir découvrir ce joyau. La tête de canard a été retenue pour évoquer le circuit. C’est un rappel évident pour les locaux de la forme que prend la rivière dans le secteur Saint-Nicéphore, Saint-Lucien et L’Avenir. La ressemblance avec une tête de canard est frappante pour toute personne qui regarde la rivière Saint-François sur une carte. Quant au nom « Tournée », il évoque un déplacement ludique, une sortie entre amis un peu comme dans l’expression « on part en tournée » ou encore « on va faire la tournée des bars ».

La page web proposera plusieurs incontournables, ainsi que les meilleures adresses selon le type d’activités recherchées et selon la saison. Vous y trouverez aussi un calendrier des événements et une carte interactive sur Google map, très pratique pour se construire ses propres itinéraires.