Le Val-Saint-François lance sa saison touristique estivale

Richmond — Tourisme Val-Saint-François a officiellement lancé, le jeudi 13 juin, la saison touristique estivale à la ferme Lussier Belgians, à Cleveland, en présence des acteurs du milieu touristique de la région. Cette année, l’accent est mis sur l’agrotourisme, la culture ainsi que le plein air et le cyclisme.

Lors de cet évènement, les participants ont pu suivre une formation portant sur les moyens de se démarquer et de communiquer adéquatement leur unicité, pour assurer leur pérennité et engager les visiteurs dans le Val-Saint-François. La journée s’est terminée avec un 5 à 7 où les nouveautés de la saison ont été dévoilées.

« Nous nous concentrons cette année sur un objectif important : doter le Val-Saint-François d’une identité territoriale forte et distincte. Cette initiative nous permettra de faire rayonner notre région, d’unir nos stratégies de marketing sous une même marque et de renforcer le sentiment d’appartenance de tous ceux qui y vivent et y travaillent », a souligné le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Pierre Tétreault, présent lors du lancement.

Geneviève Fournaise, conseillère au développement touristique, a présenté les grandes orientations du plan stratégique de développement touristique 2023-2026. L’offre du Val-Saint-François mettra l’accent sur l’agrotourisme, la culture ainsi que le plein air et le cyclisme.

« C’est avec enthousiasme que j’entame cette passionnante aventure aux côtés des partenaires et associations touristiques locaux, soulignant ainsi l’impératif de l’union pour le lancement de cette saison estivale prometteuse. La mise en œuvre du plan stratégique de développement touristique 2023-2026 sera étayée par le nouveau comité de tourisme, dont les membres représentent les diverses facettes de l’industrie touristique florissante de la région du Val. », soutient Mme Fournaise.

Découvertes agrotouristiques

Avec pas moins de 11 circuits agrotouristiques, le Val-Saint-François invite les voyageurs à explorer ses terres fertiles et à découvrir les trésors de son agriculture locale, mettant en valeur le savoir-faire des producteurs locaux.

Trois fermes ovines du Val sont au cœur du circuit « Moutons et Vallons », un tour signature organisé par Origine (anciennement Traktour).

Immersion culturelle

Le Val-Saint-François compte des musées et des centres d’interprétation sur son territoire. De nouvelles expositions sont au programme cet été : Sur toute la ligne — Mémoire ouvrière, au musée de l’Ingéniosité, à Valcourt ; Couleurs passagères, des artistes Hua Jin et Nadia Loria Legris, au Centre Yvonne L. Bombardier, à Valcourt ; et Avant de perdre le fil, au Musée à laine d’Ulverton.

Aventures à vélo

Les amateurs de vélo seront séduits par le charme rustique de la campagne en pédalant sur « La Petite laine », un des neuf circuits de vélo de gravelle traversant les 18 municipalités du Val et de nombreux paysages pittoresques.

Ces parcours sont regroupés dans l’application « Ride With GPS ». Une nouvelle carte vélo les illustre, répertoriant également les 17 établissements Fièrement vélo ! ainsi que les hébergements Bienvenue cyclistes !

Activités en plein air

Le Val-Saint-François abrite le seul centre de descentes guidées en canoë-kayak sur la rivière Saint-François, entre Sherbrooke et Drummondville. Les excursions sur l’eau permettent d’accéder à des paysages uniques de la rivière et à une faune sauvage variée fréquentant ses abords.