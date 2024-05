Lancement de la saison touristique dans les Sources

Val-des-Sources — Le 7 mai dernier, la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) avait réuni ses membres, des représentants d’instances politiques, organismes de la région et acteurs du domaine touristique de la région, lors du lancement de la programmation 2024 tenue au Club de Golf Val-des-Sources.

Ils étaient un peu plus de 90 personnes présentes à la soirée présentée en formule 5 à 7 et ce fût certes-là, un moment propice aux échanges et au réseautage.

De même qu’une opportunité en or pour les nouveaux propriétaires des lieux, Xavier Desruisseaux, Corine Côté, Olivier Desruisseaux et Cathia Sévégny de se présenter officiellement et de faire de plus amples connaissances avec une multitude de personnalités du milieu des affaires dans la région des Sources.

L’organisation avait également conçu un jeu-questionnaire des plus intéressants où il fut notamment possible pour les participants de découvrir ou encore de redécouvrir les différentes offres de services en tourismes, ainsi que leurs attraits dispensés à travers la MRC des Sources.