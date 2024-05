Deuxième édition du Défi de la Route des Sommets

Saint-Adrien Le mardi 30 avril, la Route des Sommets était on ne peut plus fier d’annoncer le lancement de la 2e édition du Défi du Route des Sommets, qui se tiendra du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Ce défi en plein air, ouvert à tous, a pour but de promouvoir et mettre en valeur les magnifiques sommets et sentiers de promenade de cette route touristique qui s’étend sur plus de 193 km et dont l’une des entrées se retrouve dans la municipalité de Saint-Adrien dans la MRC des Sources.

Deux défis de marques attendent les randonneurs dès le premier jour de juin 2024, alors que le Défi Famille permettra aux participants de découvrir un total de 12 sentiers au cours de l’année, à raison de trois par saison.

Pour ce qui est du Défi Aventure, celui-ci s’adresse à une gamme de randonneurs plus expérimentés ou amateurs de plein air en quête d’un peu plus d’aventure où il sera notamment possible de gravir 12 sommets au cours de l’année, toujours à raison de trois par saison.

Chaque saison, les participants qui auront relevé le Défi Famille ou le Défi Aventure auront une chance de remporter un prix. Un grand tirage aura lieu à la fin de l’année parmi tous ceux qui auront fait l’ascension des 12 sommets ou franchi les 12 sentiers de promenade.

De plus, un concours photo sera lancé chaque mois. Les participants devront joindre la plus belle photo de leur randonnée lors de leur inscription sur le site Web de la RDS et la partager sur la page Facebook de l’événement @defiroutedessommets.

Un prix sera remis chaque mois à la personne ayant pris la plus belle photo.

4000 Hikes s’associe au Défi de la Route des Sommets pour une 2e année consécutive pour promouvoir les sentiers de promenade et les sommets à découvrir tout au long de l’année.

« Que vous soyez un randonneur débutant ou expérimenté, le Défi de la Route des Sommets vous en mettra plein la vue ! Relevez le défi seul, entre amis ou en famille dès le 1er juin 2024 et inscrivez-vous sur le site Web de la Route des Sommets. Tous les détails au www.routedessommets.com/activites/defi-de-la-route-des-sommets. », faisait mention le communiqué officiel émis conjointement par la MRC du Granit et la Route des Sommets.