Découvre les couleurs de la Région des Sources

Val-des-Sources — Quoi de mieux que de découvrir la Région des Sources pendant sa période la plus flamboyante ? C’est ce que te propose le séjour exploratoire automnal de Place aux jeunes, du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs et de la MRC des Sources !

L’invitation s’adresse aux nouvelles personnes résidentes de notre belle région, de même qu’à ceux et celles qui aimeraient venir s’y installer. L’envie te démange d’y participer ? Réserve à ton agenda les dates du 5-6-7 octobre prochain !

Un séjour exploratoire aux couleurs de l’automne

Constituant une forme de « petite séduction », le séjour exploratoire automnal se veut une activité découverte de la Région des Sources. Qui est visé ? Les personnes ayant le souhait de s’installer ici, ainsi que les nouveaux résidents. Il s’agit d’un mélange d’activités de réseautage, de plein air, de culture, de gastronomie…

Bref, une opération charme de nos futur·e·s et nouveaux·elles résident·e·s ! Cette activité s’insère dans les services d’accompagnement de l’Escouade d’accueil, qui ont pour but de faciliter le déménagement et l’intégration au nouveau milieu de vie qu’est la Région des Sources.

« Place aux jeunes m’a permis de revenir m’établir chez nous avec enthousiasme. J’ai vu rapidement que ma région native avait évolué et était super dynamique. Grâce aux séjours exploratoires, j’ai obtenu mon premier contrat comme travailleur autonome. » Isabelle Lodge, directrice générale de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources et ancienne participante au séjour exploratoire Place aux jeunes. Il est à noter que les séjours exploratoires sont offerts sans frais. Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel [email protected].

Pourquoi une Escouade d’accueil ?

C’est une équipe formée de deux jeunes femmes de la région dont le mandat est d’accompagner les nouveaux arrivants dans la Région des Sources, dans toutes les étapes de leur démarche (de l’idée folle d’un déménagement à la première année d’installation). Ce duo est le fruit d’une collaboration entre Place aux jeunes (du Carrefour jeunesse-emploi) et la MRC des Sources. Ce sont des passionnées de leur beau coin de pays qui adorent en faire connaître les attraits et les petits secrets bien gardés !

Le séjour exploratoire du 5 au 7 octobre prochain est l’un des trois séjours de groupe offerts cette année. Toutefois, pour ceux·elles qui ne pourraient se libérer à ces dates, il y a également possibilité d’organiser des séjours individualisés sur mesure. Cela permet à une personne de profiter d’une version abrégée et personnalisée des séjours exploratoires.