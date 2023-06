Le Val-Saint-François lance sa saison touristique 2023

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La MRC du Val-Saint-François a lancé sa saison touristique 2023, jeudi dernier, au Camping Pura Vida Lodge & Sup.

« Nous en sommes à finaliser une véritable stratégie touristique. Nous nous sommes donné un cadre directeur pour aller plus loin en matière de tourisme. Nous avons ciblé certaines formes de tourisme qui misent entre autres sur le tourisme de plein air, le vélo, les sentiers de randonnée et le ski de fond », souligne Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François, qui était présente lors du lancement.

L’agrandissement du parc national du Mont-Orford dans quelques années représente un « magnifique » potentiel de développement du tourisme dans le Val-Saint-François.

« Nous pourrons ainsi développer des éléments complémentaires. Nous allons miser sur cette situation », de dire Mme Giasson.

La région continuera donc de développer l’agrotourisme et le tourisme gourmand. « C’est tout ce qui a trait à la découverte de nos produits locaux et de nos producteurs. C’est le contact avec l’agriculture de proximité », soutient la directrice générale.

Finalement, la région compte sur la mise en valeur du patrimoine culturel et de nos installations comme le Centre d’art à Richmond.

Le défi de l’hébergement demeure dans la MRC du Va-Saint-François. « Il y a des campings et des résidences accueillant des touristes, mais il n’y a pas d’hôtel. Nous devons concentrer nos efforts pour développer cet aspect. Nous voulons être capables d’attirer une clientèle qui ne va pas nécessairement en camping », avoue-t-elle.

Soit original, découvre le Val

La MRC tentera d’attirer les touristes en quête de nouveaux lieux avec sa campagne « Cet été, je suis original, je découvre le Val ».

« Nous allons travailler plus globalement notre marketing territorial. Nous misons sur l’originalité de venir dans le Val-Saint-François. Nous ne tentons pas de nous positionner comme les gros joueurs, dont Sherbrooke et Memphrémagog. Nous leur disons de venir chez nous parce que c’est une expérience authentique. Ça nous sort des sentiers battus et des grands lieux touristiques. »

« Nous offrons 12 circuits aux visiteurs. Ils peuvent les choisir en fonction de leurs intérêts et le type d’expérience recherché. Une fois le choix fait, les gens peuvent communiquer avec les attraits désirés pour obtenir plus d’informations sur leur programmation ou réserver, au besoin. », précise Catherine Gadbois-Laurendeau, chargée de projets en développement touristique et culturel.

Selon elle, les routes numérotées entre Sherbrooke et Drummondville gagnent à être empruntées. « Vous pouvez être assuré d’y trouver une ville de ravitaillement, des sentiers magnifiques, des restaurants et cafés où manger des produits locaux, des lieux pour se désaltérer et boire des produits bien de chez nous. Les amants de la nature seront plus que comblés, un lieu historique ou culturel est toujours des plus enchanteurs », mentionne Mme Gadbois-Laurendeau

Destination vélo

La MRC compte 57 km de réseau cyclable. « En empruntant La Cantonnière, les routes et vallons vous donneront de beaux paysages à admirer. Pour les amateurs de sentiers sur route de gravier, soyez Sentinelle de gravelle en essayant un des parcours disponibles sur l’application Ride with GPS. En participant au concours, vous avez une chance de gagner un panier de produits locaux ou un service d’ajustement vélo offert par Mécanique vélo Félix, à Saint-Denis-de-Brompton », insiste-t-elle.