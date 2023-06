Une 38e saison touristique pour le jardin botanique de Kingsey Falls

Kingsey Falls– Fleurir, s’épanouir, se réjouir, se réunir, s’instruire… La conjugaison de tout ce qui se passe au Parc Marie-Victorin est une réelle promesse de bonheur!

« C’est avec fébrilité que nous amorçons, ce samedi 3 juin, notre 38e saison touristique! Les gels printaniers ont représenté un défi pour nos horticulteurs qui peuvent enfin, cette semaine, consacrer leurs énergies à la plantation de nos 60 000 annuelles et à l’aménagement de nos 13 mosaïcultures permanentes », explique Geneviève Destroismaisons, directrice générale du Parc.

Les nouveautés

Salon Empreinte d’Art 3 au 4 juin

Au cours de sa première fin de semaine d’activités, le Parc sera l’hôte du tout premier Salon Empreinte D’Art. L’événement artistique multidisciplinaire organisé en collaboration avec la Galerie Perkins de Danville réunira une cinquantaine d’artistes, des sculpteurs, peintres et autres artistes de Québec, de l’Ontario et de New York qui exposeront leurs œuvres sous le grand chapiteau du Parc. L’évènement aura lieu sous la présidence d’honneur du créateur de mode et artiste bien connu, Jean-Claude Poitras.

Exposition Génial! Tous intelligents! dès le 1er juillet

À partir du 1 er juillet, le Parc Marie-Victorin présentera une toute nouvelle exposition intérieure. L’exposition Génial! Tous intelligents! est une exposition itinérante interactive créée par le Musée du Fjord et du Muséum d’histoire naturelle de Nantes qui traite des différents types d’intelligence… même celle des plantes! Jeux, expériences, photos, impressions 3D, interviews et films, cette exposition divertissante réserve beaucoup de surprises aux visiteurs.

Exposition Les favorites du Frère Marie-Victorin

Une exposition extérieure de photos agrémentera également les sentiers des jardins. Les favorites du Frère Marie-Victorin présente les espèces indigènes tirés de la Flore Laurentienne ont été soigneusement choisis pour la passion que Marie-Victorin avait pour celles-ci.

Des évènements à succès

« Nos jardins seront aussi l’hôte, tout au long de l’été, de nos traditionnels et populaires événements qui attirent des visiteurs venant de partout au Québec », précise la directrice générale.

9 au 11 juin : Salon des antiquaires et collectionneurs de Kingsey Falls

Depuis des années, le Parc est un rendez-vous prisé des antiquaires, amateurs de vintage et collectionneurs! Faites un plongeon dans le temps et venez faire des trouvailles! Vous avez des objets anciens et ne connaissez pas leur valeur? Venez rencontrer l’évaluateur Dominic Baril, le dimanche, 11 juin entre 11 h et 13 h. Peut-être avez-vous un petit bijou entre les mains, sans le savoir!

17 et 18 juin : Grand Bal des pivoines et des roses

Laissez-vous charmer par plus de 1000 fleurs coupées en exposition sous notre grand chapiteau et découvrez notre collection de plus de 400 plants de pivoines dans nos magnifiques plates-bandes. Un marché de vivaces et de plantes rares prendra place dans les jardins et plusieurs ateliers seront présentés. La présidence d’honneur de l’événement sera assurée par l’ex-maire de Montréal et passionné d’horticulture, Pierre Bourque. L’événement est présenté en collaboration avec la Société québécoise des pivoines et la Société québécoise des roses.

15 au 16 juillet : Exposition de bonsaïs

Plongez dans l’ambiance zen de l’exposition annuelle de bonsaïs du Parc Marie-Victorin. Organisée par le Club Bonsaï Bois-Francs, cette exposition permet de se familiariser avec l’art et la technique du bonsaï. Plus de 70 bonsaïs, dont des spécimens de grande valeur et d’âge vénérable sont exposés. Démonstrations, conférences et visite des jardins sont au programme.

28 juillet et 4 août : Nuits étoilées au Parc

Connaissez-vous les micro-aventures de Tourisme Victoriaville et sa région? Le Parc vous ouvre ses portes pour la nuit! Une chance unique de venir faire du camping dans notre magnifique jardin. Une fois la nuit tombée, aventurez-vous dans le Parc avec un de nos guides-animateurs pour une visite nocturne exclusive et terminez la soirée autour d’un feu de camp en écoutant un conte sur la vie du Frère Marie-Victorin. https://www.tourismeregionvictoriaville.com/