Un second séjour exploratoire à thématique Agro fort apprécié dans les Sources

Val-des-Sources — Les 20-21 et 22 octobre dernier se tenait la deuxième édition d’un séjour exploratoire à thématique Agro dans les Sources où une douzaine de jeunes, âgés entre 18 et 35 ans, issus de ce milieu et provenant de divers endroits en province, ont eu l’occasion de jeter un œil nouveau sur la région.

Toujours grandement appréciés des participantes et des participants, ces séjours exploratoires permettent notamment de faire découvrir la région, ses attraits et services, ainsi que tout le potentiel agroalimentaire de l’endroit, à d’éventuels futurs résidents de la MRC.

Ces séjours exploratoires dans la région, organisés conjointement avec la MRC des Sources, sont une initiative de Place aux jeunes des Sources, qui est chapeautée par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs.

Occasionnellement tenus sous une thématique spéciale, telle que celle-ci, les séjours consistent donc à concevoir des ateliers, visites de fermes et activités diverses, permettant de favoriser le réseautage et maximiser les découvertes de la région.

Pour l’occasion les organisateurs pouvaient également compter sur la présence d’une ressource supplémentaire de l’ARTERRE, qui s’est jointe à l’organisation en raison de son expertise au niveau de la connaissance du milieu agricole de la région des Sources.

« En plus des activités et des rencontres avec des acteurs du développement socio-économique, les participants.e.s ont eu l’occasion de visiter plusieurs fermes de production diversifiées de la région des Sources. Notamment dans le domaine du maraîchage, de la production animale et acéricole, de la viticulture et des petits fruits. Également, le dîner-réseautage Desjardins a réuni des élus dont une majorité connaît bien la réalité du monde agricole. », explique l ’organisme Place aux jeunes des Sources.

« Notre belle région a toutes les raisons d’être fière et de mettre de l’avant son volet agroalimentaire. Grâce à l’équipe de Place aux jeunes, nous faisons découvrir à ces entrepreneurs un terreau fertile pour eux, mais aussi d’excellentes raisons de venir s’établir ici, c’est gagnant-gagnant! », mentionne M. Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska.

Le maire de Saint-Camille et directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec, M. Philippe Pagé, souligna quant à lui, la particularité plus qu’intéressante d’être mesure de recevoir ces participants dans la MRC.

« C’est un privilège de recevoir des jeunes de partout au Québec, du monde qui souhaite travailler la terre pour nourrir Les Sources. Nous espérons que notre chez nous deviendra leur chez eux prochainement. »