Le camping de la Rivière Nicolet se distingue

Wotton — Le 29 octobre dernier, Camping Québec tenait son prestigieux Gala des prix de l’Excellence en direct de l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu de La Malbaie.

Plusieurs terrains de camping et leurs propriétaires se sont vu décerner des mentions d’honneur au cours de la soirée.

« Ces distinctions visent à honorer les terrains de camping qui contribuent à l’avancement et au rayonnement de l’industrie du camping au Québec. Pour cette 25e édition, 36 établissements de camping provenant de 10 régions touristiques du Québec ont reçu les honneurs et plus de 13 000 $ en prix et bourses ont été remis par les différents partenaires de l’Association. », rapporte Camping-Québec.

Parmi les grands récipiendaires de la soirée, mentionnons le Camping de la Rivière Nicolet de Wotton, alors que les propriétaires Louis-Charles Royer et Karine Rhéaume sont repartis du Gala avec pas moins de trois distinctions.

En effet, le couple était tout d’abord aux premières loges pour voir le camping devenir l’un des trois lauréats du prix Innovation — Lussier 2022, grâce à la réalisation originale d’un jeu d’énigmes grandeur nature très prisé, dont le concept fut développé en association avec l’entreprise valsourcienne Extraction-jeu d’évasion.

M. Royer et sa conjointe ont également vu leur établissement de vacances nature se mériter la reconnaissance « Bâtisseur d’aujourd’hui — Lussier 2022 » pour ses investissements de 47 194,88 $ consacrés à l’ouverture d’un bar laitier, ainsi qu’à l’amélioration de l’électrification des terrains. Finalement, le camping de la Rivière Nicolet s’est avantageusement classé en 3e place dans la catégorie Camping de l’année-Leclerc Assurance 2022.

« Merci à notre ami Sylvain Valiquette qui a monté nos candidatures pour ces prix. Nous sommes fiers et heureux de partager ces trois prix avec notre belle équipe de travail, nos enfants, nos amis et notre parenté bénévole, car c’est tout l’ensemble qui fait de nous le camping que nous sommes ! Merci », s’exprime par ailleurs Louis-Charles Royer sur la page Facebook de l’entreprise.

Rappelons notamment que le Camping de la Rivière Nicolet, situé aux 32 rangs 16 Est à Wotton, a célébré ses 50 ans en 2020 et que ce dernier est né de l’initiative de M. Paul Royer (père de Louis-Charles) et d’un groupe de partenaires de l’époque.

« Malgré sa modeste taille, le Camping de la rivière Nicolet offre de nombreuses options d’hébergement ainsi qu’une multitude d’activités familiales. En plus de ses 40 emplacements de camping, il propose une dizaine de chalets et prête à camper. Ce camping se démarque par sa gestion exemplaire soutenue par un plan d’action et d’investissement concret axé sur l’amélioration continue. Il est également reconnu pour des activités telles que la balade en tube de rivière, la mini ferme et la pêche en étang. Le projet original de jeu d’évasion développé par les exploitants dans le but d’attirer une clientèle journalière a occasionné une forte augmentation de la clientèle, en plus de lui valoir le prix Innovation — Lussier 2022. Le jury des Prix de l’Excellence a salué la démarche historique empreinte de valeurs familiales fortes du Camping de la rivière Nicolet. Un camping dont le succès est le fruit du dynamisme de trois générations d’entrepreneurs impliqués, soudé et passionné. », mentionnait également la communication émise par Camping-Québec, lors de la divulgation des lauréats 2022.