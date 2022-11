Dame Nature et plusieurs centaines de visiteurs fidèles au rendez-vous

Danville — La température des plus clémente que l’on a connue lors de la dernière fin de semaine aura su venir complémentarité de belles façons, la programmation du Festival des Oiseaux migrateurs, qui se déroulait à l’étang Burbank de Danville les 29 et 30 octobre.

Présenter pour une première fois à la dernière fin de semaine d’octobre, contrairement à deux semaines plus tôt lors des années antérieures, les organisateurs avaient choisi de miser sur ce léger décalage dans le calendrier, dans le but de favoriser la possibilité de contempler davantage d’oiseaux et d’envolées potentielles.

Il faut dire que le comité avait vu juste, alors que d’innombrables migrateurs avaient élu domicile temporairement sur les eaux de l’étang.

Témoignant de la popularité grandissante de l’évènement, des visiteurs d’aussi loin que de la région métropolitaine de Montréal, se sont déplacés pour venir profiter de la beauté des lieux, ainsi que de la programmation diversifiée offerte par le festival.

Amusement pour enfants, exposants, kiosques de nourritures et de rafraichissements, spectacles de musiques, ateliers et bien d’autres activités sont venues ravir les personnes et familles présentes.

Il ne pouvait certes pas y avoir de meilleur moment également que celui du festival des Oiseaux migrateurs pour procéder à l’inauguration de la sculpture du « Grand Héron », de l’artiste bien connu, Indra Singh, laquelle sera positionnée en permanence devant l’Hôtel de ville de Danville.

Bien que le bilan reste encore à faire au niveau de la Corporation de l’étang Burbank, promoteur de l’évènement, mais je crois que l’on peut déjà affirmer sans trop de risques de se tromper que l’édition 2022, fût une fois de plus couronné de succès.

Le festival des Oiseaux migrateurs fût rendu possible grâce à l’implication de précieux partenaires d’affaires, comprenant notamment la Ville de Danville, Cascades, le député de Richmond M. André Bachand, Alliance Magnésium, Desjardins et JN Auto.com.