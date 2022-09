Un séjour exploratoire agroalimentaire dans les Sources

Val-des-Sources - Du 20 au 22 octobre prochain, l’Escouade d’accueil de la région de la MRC des Sources, invite les jeunes professionnels installés depuis peu sur le territoire ou bien ceux qui ont l’intérêt découvrir les attraits de ce petit coin de pays dans le but de possiblement s’y établir, à participer à un séjour exploratoire à thématique agro.

La Région des Sources étant un territoire fortement agricole, celle-ci regorge de possibilités pour les porteurs de projets caressant le rêve de cultiver un lopin de terre. Rappelons que l’Escouade est en fait une équipe composée de deux jeunes femmes passionnées, Marie-Pierre Therrien de Place aux jeunes des Sources et Véronique Pelletier, agente d’accueil et d’intégration pour la MRC, dont le mandat commun est d’accueillir et d’assurer la rétention des nouveaux arrivants dans la région.

« Faisant équipe avec L’ARTERRE, un service de maillage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires cédant, l’Escouade d’accueil organise une petite séduction sur 3 jours, afin de présenter la région et ses opportunités en termes d’agriculture. Le but est de démontrer aux aspirants que la région des Sources est charmante et accueillante afin qu’ils aient envie de s’y établir avec leur projet agricole. En plus des nombreuses visites et activités, les participants pourront bénéficier de l’expertise du MAPAQ et de moments de réseautage avec des agriculteurs et des élus de la région. Ces rencontres plus formelles seront entrecoupées de moments davantage ludiques, comme des repas dans les restaurants locaux, des activités de plein air et des visites d’attraits du coin. Rappelons que les séjours exploratoires sont complètement sans frais. Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel paj@cjerichmond.qc.ca », pouvait-on apprendre par voie de communiqué émis par l’organisme.

Découvrir la vie en région par le biais de séjours exploratoires est rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires tels que le Gouvernement du Québec, l’organisme Place aux jeunes en région, la Caisse Desjardins des Sources, la MRC des Sources, la SADC, le député de Richmond, M. André Bachand, de même que l’ensemble des municipalités de la région des Sources.