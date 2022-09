La Poudrière ferme ses portes temporairement les lundis et mardis

Windsor — Parce qu’un employé est présentement en congé de maladie, la direction du Parc historique de la Poudrière doit temporairement fermer son bâtiment principal les lundis et mardis pour une période indéterminée.

« Nous voulons vous aviser que pour des raisons hors de notre contrôle, le Parc historique de la Poudrière sera fermé pour une période indéterminée le lundi et mardi.

À noter que le parc reste accessible malgré la fermeture du bâtiment principal et que nous serons là pour vous accueillir du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 16 h 30 », écrit sur sa page Facebook la direction du Parc historique de la Poudrière.

En fait, même si le bâtiment principal est fermé les lundis et mardis, les sentiers de la Poudrière demeurent accessibles à la population.

« C’est vraiment temporaire. Nous avons une personne qui est partie en congé de maladie pour une période de quelques semaines. Dès que cette personne reviendra, les portes se rouvriront les lundis et mardis », raconte Daniel Pelletier, président du conseil d’administration du Parc historique de la Poudrière.

M. Pelletier ne parle pas de pénurie de main-d’œuvre. « L’été, nous avons des étudiants qui comblent les vides. Actuellement, il n’y a pas d’étudiant disponible », précise le président du conseil d’administration.

Selon lui, il aurait été compliqué de former un nouveau travailleur pour une période aussi courte. « Trouver quelqu’un à la dernière minute et voir à sa formation aurait demandé beaucoup de temps et d’énergie en considérant que l’autre personne va revenir sous peu », admet-il.

M. Pelletier insiste sur le fait qu’il s’agit d’une situation vraiment temporaire. « Je ne peux pas dire c’est pour combien de temps. La situation de la personne en question sera réévaluée. Elle va peut-être revenir dans deux ou trois semaines. C’est difficile à dire », souligne M. Pelletier.

Saison

L’actuelle période estivale se déroule rondement au Parc historique de la Poudrière. « La saison va vraiment très bien. Nous avons beaucoup de touristes. Nos 5 à 7 ont été plus qu’une réussite. Les résultats ont dépassé nos attentes.

Bientôt, la direction du Parc historique de la Poudrière sera en mesure de faire son bilan estival.