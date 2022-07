Une aire de repos des plus dynamiques

Val-des-Sources — Officiellement inaugurée à la fin de l’été dernier, La Place de la Traversée se définie de plus en plus comme étant le point de rassemblement de citoyens, tel que l’imaginait la ville de Val-des-Sources au départ.

Situé sur une parcelle du terrain du 195 de la rue Jeffrey, l’endroit propose une vue à couper le souffle sur le site de l’ancien puits minier.

La création de ce parc multifonctionnel apporte un cachet unique à la municipalité de Val-des-Sources, en plus de répondre à plusieurs besoins au sein de la communauté.

Muni d’installations fixes, comprenant notamment 12 kiosques aménagés dans des conteneurs métalliques, ainsi qu’une aire centrale permettant d’ajouter des abris temporaires, le cœur de la Place de La Traversée se veut dynamique. Offrant également des espaces de repos adaptés aux pique-niques, à la lecture ou tout simplement à la contemplation du paysage.

Ouvert et accessible en tout temps par les visiteurs en période estivale, le parc est également l’hôte d’une multitude d’activités en cours d’année.

Ainsi, nous retrouverons entre autres : les vendredis 5 à 7 du Moulin 7, durant laquelle de l’animation diverse sera offerte chaque semaine du 24 juin au 2 septembre ; il y aura bien entendu le Slack Fest, où des athlètes de haut niveau en Slack Line iront de performances et prouesses toujours des plus impressionnantes, les 29 et 30 juillet prochain.

Il ne faut surtout pas oublier le marché public, qui accueille les producteurs locaux et exposants de la région, tous les samedis entre 10 h et 14 h.

« Nous souhaitons poursuivre le développement de ce site unique en son genre, avec la collaboration de la population et des gens d’affaires de la région. C’est un endroit qui regorge de possibilités et il est destiné principalement aux bien-être de la population. La programmation diversifiée et le point de rencontre qui s’offre aux gens sont définitivement un point majeur de la réussite de cette initiative. De plus, nous profitions de l’occasion pour inviter cordialement la population à venir rencontrer les exposants, dans ce que l’on considère humblement, comme étant le plus beau des marchés publics qui soit. », commente généreusement Marie-Ève Camiré, chargée de projet à la ville de Val-des-Sources.