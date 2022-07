Nouveaux parcours touristiques dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François - Tourisme Val-Saint-François a lancé sa saison touristique en mettant de l’avant six nouveaux parcours dans la MRC ralliant culture, agrotourisme et plein air.

« Ce sont six nouveaux circuits. Il y en aura d’autres au cours de la saison. C’est pour faire ressortir nos attraits dans le Val-Saint-François. Nous voulons donner le goût aux gens de s’évader un jour ou deux avec proposition d’hébergement pour prolonger leur séjour. Il y a aussi de bons restaurants. »

Selon elle, l’hébergement n’est pas vraiment une faiblesse dans le Val-Saint-François. « Il y a plein d’excellents campings dans la région. Nous avons aussi des auberges. Nous n’avons pas de grands hôtels, mais il y a moyen de se loger très convenablement », souligne Anny Jasmin, conseillère en développement touristique et culturel à la MRC du Val-Saint-François.

La saison touristique a été officiellement lancée lors d’un événement tenu au parc de René-Thibault au centre-ville de Richmond.

Cette initiative de permettre en fait de mettre en valeur plus de 55 attraits grâce à un total de dix circuits qui seront proposés d’ici la fin de mois d’août. Chaque circuit est une proposition d’itinéraire dans les diverses régions de la MRC, soit les pays de l’Ardoise (Richmond), de l’ingéniosité (Valcourt) et des lacs et montagnes (Windsor).

Selon les instigateurs, ils sont faciles à parcourir et les escapades peuvent se faire en couple, en famille ou entre amis. Les parcours visent à faire bouger, respirer, découvrir et déguster.

« L’agriculture et l’agroalimentaire englobent beaucoup d’aspects. On parle de producteurs, mais aussi d’agrotransformateurs. Nous cherchons à ce que les visiteurs achètent des produits qui ont poussé et qui ont été transformés ici. C’est une expérience éducative et gustative. Dans les circuits lancés aujourd’hui, l’agroalimentaire prend une grande place », soutient Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire à la MRC du Val-Saint-François.

Jusqu’au 14 octobre, tous les visiteurs qui auront arrêté à au moins un attrait dans l’un ou l’autre des circuits pourront participer au concours Circuits du Val-Saint-François et avoir la chance de gagner un des paniers cadeaux d’une valeur approximative de 200 $.