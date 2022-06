Une 60e saison pour le camping L’Oiseau bleu de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Érigé depuis 1962 aux abords de la rive du lac des Trois Lacs à Val-des-Sources, le camping l’Oiseau bleu célèbre cette année sa 60e saison d’existence.

Jouissant d’une popularité sans cesse grandissante, l’entièreté des emplacements saisonniers affiche complet année après année, bénéficiant même d’une liste d’attentes de campeurs intéressés à s’y établir.

Ayant ajouté plus d’une vingtaine de terrains saisonniers au cours des deux dernières années et comptant aujourd’hui près de 220 emplacements locatifs au total, l’administration s’est assurée de maintenir 37 terrains voyageurs, afin de permettre à des visiteurs de profiter de l’environnement enchanteur qu’offre le site de Val-des-Sources, ainsi que de passer d’agréables moments en famille et entre amis.

OBNL reconnu et chapeauté depuis ses tout débuts par l’Harmonie d’Asbestos, le camping l’Oiseau bleu accueille chaque année, de jeunes musiciens inscrits au camp musical, afin de se perfectionner au niveau de la musique d’harmonie.

« Une belle complicité s’installe toujours entre les campeurs et les gens du camp musical, alors que ces derniers apportent une touche pour le moins particulière, en ajoutant de la musique d’ambiance au quotidien des campeurs. » Souligna M. Pascal Lapointe, directeur général-adjoint du Camp Musical et gestionnaire collaborateur au Camping l’Oiseau bleu.

« Je pense que ce qui distingue le plus le camping est l’aspect familial de l’endroit, ainsi que les diverses activités qui s’y rattachent. Il ne faudrait assurément pas minimiser l’attrait du plan d’eau, alors que bon nombre de personnes apprécient grandement la possibilité d’accès au magnifique lac des Trois Lacs. », a-t-il poursuivi.

Même si l’étape de la soixantaine est tout sauf banale pour ce site de villégiature vacances, l’administration n’a pas prévu de festivités hors de l’ordinaire, préférant demeurer dans la simplicité et la continuité d’une programmation regorgeant déjà d’une gamme d’activités des plus diversifiées pour les usagers.