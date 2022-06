Relance prévue dans le secteur du tourisme

Actualités – L’Étincelle — Après deux années teintées par la pandémie de Covid-19, l’industrie touristique se déconfine et se prépare à connaître une bonne saison.

« Nous avons amorcé la relance et ça se sent. Les allègements aux frontières et les assouplissements des mesures sanitaires nous permettent d’entrevoir une saison plus près des normales, » prévoit Annie Langevin, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est.

« Il y a fort à parier que les touristes québécois côtoieront les touristes américains qui seront de retour après deux ans d’absence, mais aussi nos voisins de l’Ontario, auxquels s’ajouteront les résidents des Cantons qui ont été nombreux à redécouvrir leur région et qui ont encore tant à faire et à voir », estime Mme Langevin.

Tourisme Cantons-de-l’Est a répertorié une centaine de nouveautés ou d’offres bonifiées pour la prochaine saison touristique.

Du nouveau dans la région

Rouler en ville à Richmond aménagera cet été environ 3 km de pistes de vélo de montagne dans le parc Gouin, la plus vaste forêt urbaine du Val-Saint-François. Les sentiers seront distincts de ceux utilisés pour la randonnée. Avec sa superficie de 44 hectares, son relief et le roc qui s’y trouve, le parc possède un grand potentiel pour le vélo de montagne qui sera davantage développé au cours de l’année.

Le Camping Plage McKenzie inaugurera cet été une piste de pratique de BMX asphaltée, laquelle s’ajoute aux 12 vélos de parcs que comptent les Cantons. Alors que l’endroit possède actuellement 270 sites de camping, cette pumptrack permettra aux campeurs de développer leurs habiletés tout en profitant des multiples activités offertes sur le site.

La Route des thés à l’anglaise ajoute Le Moulin à laine d’Ulverton à son circuit pour offrir le très populaire service du thé à l’anglaise, en plus des lieux déjà existants (Le Musée Colby-Curtis, le Musée Beaulne, le salon de thé Scott et le Centre culturel et du patrimoine Uplands). Une expérience authentique et savoureuse à ne pas manquer.

L’Ardoise est une jeune microbrasserie nouvellement établie à Richmond faisant aussi partie des Brasseurs des Cantons. Offrant la possibilité de déguster plusieurs types de bières et des repas, la coopérative propose une ambiance décontractée et sympathique et offre une terrasse vivante et lumineuse.

Ouvert en 2021, le Vignoble Les Farfelus à Melbourne offre des fortifiés et des vins blancs, rosés et rouges en boutique.

Dégustation, table champêtre avec boutique de produits fins, possibilité de visite animée sur réservation au vignoble La Vallée des Nuages. Les visiteurs pourront se laisser charmer par le décor bucolique de la vallée de Danville où poussent 8 000 vignes et plus d’une centaine d’arbres fruitiers. Ils pourront se laisser surprendre par la diversité de petits et gros animaux élevés sur le site (lapins, canards, oies, cailles, perdrix, poules, cochons, veaux, vaches et cheval).

Le Café Fabulé est une nouvelle boutique-café installée à Saint-François-Xavier-de-Brompton offrant du café, des repas-minute ainsi qu’une section artisan et découverte. Bagels œuf-fromage, grilled cheese, bols granola, viennoiseries, muffins, paninis variés et plus encore sont concoctés par le café de quartier par excellence.

Cet été, les visiteurs pourront mettre à l’épreuve l’ingéniosité de votre famille grâce à aux trois stations d’expérimentation du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier en fabriquant et testant des prototypes pour résoudre différents défis.

La Ville de Val-des-Sources inaugure la Place de la traversée, une nouvelle place publique offrant une vue panoramique incomparable sur le puits minier grâce à deux terrasses aménagées en hauteur. S’y trouve aussi une Halte VR pour un accès de 24 à 48 h (sans services) et des 5 à 7 musicaux s’y tiendront du 24 juin jusqu’à la fête du Travail.

Afin de bonifier l’expérience des amateurs de camping et des visiteurs, des espaces de camping sur plateformes de bois dans le secteur Boréal et des tipis seront disponibles au Parc régional du Mont-Ham, en plus des populaires espaces de camping au sommet.

Aux abords de la rivière Saint-François, le Camping Pura Vida Lodge & Sup, anciennement Camping du Lion, s’est renouvelé pour devenir une destination estivale familiale sans pareille et offre de jumeler camping et activité de remonté en bateau et de descente en planche à pagaie à même leur site.

Le 2 juillet prochain, le Centre Culturel Yvonne L. Bombardier organisera un grand rendez-vous artistique pour fêter ses 50 ans. Cet été sera aussi lancé la toute nouvelle exposition Ensemble qui réunit le travail de quatre artistes autour des notions de communauté et de vivre ensemble. Au cours de la visite, il sera possible de profiter de l’activité Cherche et trouve et du parcours À la découverte du parc.