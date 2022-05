Lancement de la saison touristique 2022-2023 dans les Sources

Saint-Adrien - Le mardi 10 mai dernier, la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources tenait un événement de type 5 à 7, lequel se déroulait à l’auberge incroyable de Saint-Adrien (anciennement, gîte aux Délices des Caprices), afin de lancer officiellement la saison touristique 2022-2023 dans la MRC des Sources.

Ce sont plus d’une cinquantaine d’entreprises et attraits touristiques de la région qui ont répondu présents pour la soirée, durant laquelle plusieurs participants ont défilé sur le porche de l’auberge, pour prendre la parole et faire connaître les nouveautés de la saison.

En plus de l’opportunité de découvrir les différents attraits de la région et d’échanger entre eux, les personnes présentes ont aussi été en mesure de visiter les installations de l’Auberge incroyable, du Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia (BEAM), ainsi que celles du Centre Odaïna (anciennement Eau Soleil Levant).

Plusieurs dignitaires et représentants des instances politiques municipales et gouvernementales étaient également sur place, lors de cette soirée où les chauds rayons du soleil et la joie de pouvoir à nouveau tenir un tel lancement en présentiel contribuaient des plus positivement au succès de l’événement.

De plus, une carte touristique, arborant les nouvelles couleurs de la région des Sources, a aussi été dévoilée et il fut possible d’apprendre à ce moment que 25 000 copies de celle-ci seront distribuées et réparties à travers diverses régions administratives du Québec, en cours de saison.

« Dans le but de soutenir les entreprises de son territoire à la suite des difficultés causées par la pandémie, la MRC des Sources a offert une réduction des coûts à l’inscription à la carte touristique en plus d’augmenter le tirage de cartes distribuées à travers l’Estrie et le Centre-du-Québec. Ce sont près de 80 entreprises qui ont répondu à l’appel pour profiter de cet outil de promotion privilégié. Parmi celles-ci, on dénote d’ailleurs 14 nouveaux attraits. », souligne le communiqué informatif émanant de la CCES.

« Les entreprises touristiques de la région sont une richesse et une fierté pour notre territoire. Une occasion comme aujourd’hui, qui permet de réunir plusieurs de ces entrepreneurs, leur donne l’occasion de créer des liens et faire des partenariats qui sont gagnants pour tous. », mentionne le président de la CCES, M. Thomas Deshaies.