90 000 $ pour le développement d’une nouvelle offre touristique à Saint-Camille

Saint-Camille —Au nom de la ministre du Tourisme Caroline Proulx, le député de Richmond, M. André Bachand a récemment annoncé une aide financière gouvernementale totalisant 91 454 $ à Écogites Inspire de Saint-Camille, pour le développement d’une nouvelle offre touristique en nature avec vue panoramique sur le Mont-Ham.

Versée dans la cadre de l’entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022, cette contribution viendra appuyer le projet des promoteurs Jean-François Lauzière et Marie-Claude Barbosa, d’offrir un lieu propice au ressourcement en nature sur le territoire de Saint-Camille.

Ainsi, le projet prévoit la construction d’un bâtiment d’accueil, une salle commune, de même que huit unités d’hébergement conçues pour favoriser le contact avec la nature. Des aires de repos sont aussi prévues être aménagées à travers différents sentiers, afin de faire profiter des bienfaits de la forêt. L’expérience propose des séjours en nature, dans un confort offrant calme, beauté et reconnexion.

« Écogites Inspire est beaucoup plus qu’un simple projet d’hébergement touristique. C’est avant tout une expérience qui fait du bien ! C’est l’endroit idéal pour décrocher du train-train quotidien et goûter au plaisir de s’offrir du temps de qualité. Avec cette nouvelle offre d’hébergement en symbiose avec la nature, on souhaite contribuer au rayonnement de notre région… un séjour à la fois. », mentionne le promoteur Jean-François Lauzière.

Pour sa part le député de Richmond, M. André Bachand, mit en lumière les particularités favorables que représente un tel projet.

« Notre région compte de nombreux sites enchanteurs et paysages somptueux qu’on gagnera certainement à exploiter de façon durable et dans le respect de l’environnement. Le projet d’Écogites Inspire fait partie de ces initiatives vertes qui contribueront au développement touristique et économique de notre belle région, tout en protégeant l’environnement ».

Par voie de communiqué officiel, la ministre du Tourisme et ministre des Régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, madame Caroline Proulx, souligna l’importance de l’attraction touristique pour la région.

« Afin d’assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C’est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l’Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l’aide financière accordée à ce projet touristique, car il contribuera à augmenter l’attractivité des Cantons-de-l’Est. »