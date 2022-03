Une soirée ludique de découverte de la Région des Sources

Val-des-Sources - Diffusée en direct de la microbrasserie Moulin 7, une soirée pour faire découvrir la région des Sources s’est tenue jeudi dernier. Une vingtaine de nouveaux arrivants et de personnes souhaitant s’établir ici ont participé à cette activité pleine d’informations destinée à faciliter l’implantation dans la région.

Un Zoom pas plate !

L’activité virtuelle 6@8 se voulait une entrée en la matière au sujet de la Région des Sources à la fois pour les gens souhaitant venir s’y installer et pour les nouveaux arrivants. Organisée par Place aux jeunes des Sources, en étroite collaboration avec l’agente d’accueil de la MRC des Sources, la soirée se faisait dans une ambiance chaleureuse et festive.

Ce qu’on y a fait

Tout d’abord, un tour d’écran des participants, qui étaient plus d’une vingtaine au rendez-vous, afin de connaître ce qui les attirait dans la Région des Sources. La position géographique est revenue souvent, de même que l’appel de la nature et, bien simplement, la perception positive de l’Estrie... Les participants ont interagi activement à la présentation en posant des questions pertinentes. Notamment, sur les loisirs, les services à la famille et sur le monde communautaire. Les échanges entre les participants étaient riches, car les nouveaux résidents ajoutaient des informations et coups de cœur, agissant déjà comme d’excellents ambassadeurs de la Région des Sources ! Vanessa Boulet, une nouvelle résidente dans la région qui participante à l’activité nous a dit :« Intéressant, captivant et juste du gros fun ! Vraiment une soirée qui nous a confirmé qu’on avait fait le bon choix de choisir la région ! ».

Les animatrices avaient pris le temps d’aller faire des petits tournages dans des attraits et services du coin afin de dynamiser la présentation et de donner un accès privilégié aux participants. L’idée était également de bien faire connaître plusieurs lieux incontournables de la région sous forme immersive. Par exemple, des extraits d’une randonnée hivernale de nuit au Parc régional du Mont Ham.

Ensuite, ce fût le tant attendu moment d’ouvrir les paniers découvertes, qui avaient été postés (pour les gens de l’extérieur) ou livrés à la porte des nouveaux résidents, avec la consigne de garder la surprise du contenu pour le soir de l’événement. On y retrouvait des produits locaux provenant de plusieurs municipalités de la région. La soirée s’est terminée par le Quiz Desjardins : Connais-tu Les Sources?, animé par le dynamique Yan St-Hilaire sous forme interactive et participative. L’expérience de l’animateur et le fait qu’il a sa région tatouée sur le cœur a fait du Quiz le clou de la soirée. « Toujours enchanté et impressionné de voir l’enthousiasme et l’intérêt des participants envers notre magnifique région. » - Yan St-Hilaire, co-propriétaire de la microbrasserie Moulin 7.