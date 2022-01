Une stratégie globale d’attractivité pour répondre aux enjeux de vitalité dans la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) —Le 13 janvier dernier, la MRC des Sources annonçait avoir récemment adopté une toute nouvelle stratégie globale d’attractivité territoriale. Celle-ci se veut en fait une planification-cadre de son développement, ayant pour objectif de consolider et d’améliorer le potentiel attractif de sa région.

C’est au terme de deux années de démarches et de travail collaboratif que la MRC des Sources en arrive aujourd’hui avec une proposition de 19 priorités d’interventions visant à favoriser l’accueil de nouveaux travailleurs et résidents sur son territoire, tout en tentant d’assurer la rétention, en œuvrant sur l’amélioration de son milieu de vie. Il est à noter que la stratégie suggère également diverses pistes d’actions afin de répondre à des enjeux majeurs de la région ; tels que la pénurie de main-d’œuvre, les enjeux de logements et le manque de places disponibles dans les services de garde, notamment.

Ayant comme objectif de transformer le milieu en utilisant ses forces, la stratégie globale adoptée aura pour effet de mettre en lumière les aspects qui distinguent le territoire et contribuera sans aucun doute à attirer des gens qui souhaitent participer à cette expérience collective.

« La Stratégie globale d’attractivité territoriale est issue de l’Agenda 21 des Sources, une planification stratégique qui met le développement durable de la communauté au premier plan. Elle s’appuie sur la réalité actuelle du milieu et cherche à bonifier et à promouvoir certains aspects qui suscitent la fierté et qui répondent aux aspirations des citoyens et des travailleurs. Travailler sur l’attractivité d’un territoire c’est œuvrer à transformer un milieu pour en assurer sa vitalité sur plusieurs années. », peut-on par ailleurs lire dans le document de presses émis par la MRC des Sources.

Bénéficiant de contributions de la part de la MRC des Sources, de la SADC des Sources, de même que la Table du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, c’est un montant de 200 000 $ qui a été investi pour amorcer la structuration de cette stratégie et qui servira également à la première phase de déploiement de celle-ci.

Au cours des prochains mois, la MRC des Sources procédera au lancement de la nouvelle marque régionale qui a été développée dans le cadre du volet positionnement de la Stratégie globale d’attractivité territoriale et qui se nomme Région des Sources.

Mentionnons que les différents conseils municipaux et partenaires du milieu seront aussi visités durant l’année, afin d’amorcer le déploiement de cet important projet collectif.

– Le document complet présentant la Stratégie globale d’attractivité territoriale peut être consulté sur le site web de la MRC des Sources dans la section « Documentation ». —