Les propriétaires d’une résidence d’hébergement touristique dénoncent le mutisme et l’inaction du Ministère

Danville(RL) — Si les allégements aux règles sanitaires ont permis à certains commerçants de respirer un peu mieux, force est d’admettre qu’il n’en est malheureusement pas de même pour tous. Mme Martine Princen et M. Patrick Satre, propriétaires et gestionnaires de la résidence touristique Espace du Carmel à Danville, dénoncent l’inaction et le manque de communication de la part du ministère du Tourisme, de même que les inégalités au sein de la réglementation en lien avec les rassemblements intérieurs et extérieurs. « On se sent à l’écart », mentionna d’entrée de jeu Martine Princen.

« Nous avons amorcé des démarches il y a plus d’un mois maintenant, afin de tenter d’obtenir des explications et comprendre un peu mieux pourquoi les résidences touristiques comme la nôtre, ne peuvent toujours pas accueillir plus de 10 personnes provenant de trois adresses différentes au maximum et pas plus de 20 à l’extérieur, en dépit de la campagne de vaccination qui va bon train et de l’allégement des mesures sociosanitaires. », expliqua-t-elle. « Nous avons débuté en communiquant avec le bureau de notre député et à cet endroit on nous a gentiment référé au ministère du Tourisme. À cet endroit lorsque nous avons été en mesure de parler avec un représentant, cette personne nous a dirigés à son tour, cette fois directement vers la santé publique où l’on nous a indiqué que ce volet n’est pas de leur ressort. Or, je pense qu’il y a réellement un manque au niveau du ministère, lequel devrait nous appuyer, mais qui est demeuré muet face à nos demandes d’informations, et ce, sans que nous n’ayons pu obtenir d’échéancier potentiel quant à une reprise dite un peu plus normale des activités pour notre secteur. », a-t-elle ajouté.

Visiblement irritée et dépourvu par la façon dont ce dossier semble être traité au gouvernement, Martine Princen souligna qu’elle avoue avoir du mal à comprendre pourquoi des milliers de personnes entassées aux abords du Centre Bell, sont acceptées ou à tout le moins tolérés, lors des matchs de la coupe Stanley, mais qu’elle et son conjoint ne peuvent accueillir plus que le 1/6 de leur clientèle, alors que la capacité totale de location dans l’ancien couvent est de 57 personnes répartie au sein de 23 chambres.

« Comme on le sait tous, notre industrie fut assurément l’une des plus sévèrement impactées par la situation économique entourant la pandémie de Covid-19. Cela fait près de 15 mois maintenant que nous sommes fermés, car personne ne veut assurer la location du bâtiment complet pour 10 personnes, ce qui est tout à fait compréhensible. Cela dit, nous aimerions simplement être en mesure de pouvoir reprendre le travail, avoir l’appui du Tourisme et sentir qu’il n’y a pas deux poids et deux mesures au Québec, mais malheureusement on attend encore des réponses. », conclut la copropriétaire de l’Espace Carmel, un endroit prisé par la clientèle et qui a officiellement ouvert ses portes à l’automne 2018.