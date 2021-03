Les Cantons-de-l’Est en mode relâche

Sherbrooke– Avec la relâche qui est entamé depuis quelques jours, les entreprises touristiques des Cantons-de-l’Est sont prêtes à accueillir la clientèle en toute sécurité. Tout est en place pour assurer le respect des mesures sanitaires, ainsi la santé et la sécurité des clients et des employés.

Le plein air toujours populaire!

Les conditions pour les activités extérieures sont excellentes avec l’ajout, presque quotidien, de quelques centimètres de nouvelle neige. Les quatre parcs nationaux de la région, Yamaska, Mont-Orford, Frontenac et Mont-Mégantic ainsi que les centres de plein air attendent avec impatience les amateurs. Parmi les activités, mentionnons la trottinette des neiges au Parc de la Gorge de Coaticook, la pêche blanche au Parc Découverte Nature, la raquette au Parc régional du Mont-Ham, la glissade sur tube à la Station touristique Baie-des-Sables, le fatbike à la Base de plein air André-Nadeau, le patinage sur le sentier glacé de Magog ou au Domaine Howard. La Vallée de la Coaticook propose de faire la Route des châteaux et de s’en inspirer pour faire son château de neige à la maison.

Plusieurs visites à planifier!

Les institutions muséales sont ouvertes : une belle activité à mettre à l’agenda - Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt, le MHIST, le Musée d’histoire de Sherbrooke, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et le Centre d’interprétation du Marais de la Rivières aux Cerises à Magog vous ouvrent leurs portes. Le Zoo de Granby invite le public à découvrir les nouveaux quartiers d’hiver des lions et des rhinocéros en plus de voir s’ébattre les animaux dans la neige. Dans tous ces endroits le nombre de visiteurs est limité, il est important de s’informer et d’acheter ses billets en ligne avant de se déplacer.

Profitez de la relâche pour dormir à l’hôtel!

Un petit dépaysement qui est le bienvenu : les hôteliers proposent de nombreux forfaits qui incluent hébergement et repas. IMPORTANT : il est fortement recommandé de contacter par téléphone l’établissement, avant de se rendre sur place afin d’éviter les déceptions.

Pourquoi ne pas s’offrir un congé de cuisine en profitant des offres des restaurateurs des Cantons-de-l’Est avec un repas pour emporter ou à se faire livrer. Le temps des sucres approche, un menu cabane à sucre plaira aux petits et aux grands, il suffit de le commander sur Ma Cabane à la Maison ou directement auprès de plusieurs érablières des Cantons.

Pour d’autres suggestions, consultez cantonsdelest.com et nos articles : activités pour la relâche ou les 7 découvertes à faire dans les Cantons cet hiver.