Sylvain Valiquette nommé Directeur général du Parc historique de la Poudrière

Windsor(RL) - Bien connu au sein de la MRC des Sources et dans le monde du tourisme régional en général, notamment en raison de son passage couronné de succès, en tant que coordonnateur du Parc Régional du Mont Ham pendant cinq ans, Sylvain Valiquette, se joint maintenant à l’équipe du Parc historique de la Poudrière de Windsor. Fort d’une vaste expérience de gestionnaire acquise au cours de sa carrière, monsieur Valiquette se dit fébrile et des plus enthousiastes à amorcer ce nouveau défi professionnel. « Je suis très heureux d’accepter ce poste et de faire partie d’une organisation qui possède près de 30 ans d’existence. Après une année un peu plus tranquille suite à la fin de mon mandat au Parc du Mont-Ham, j’ai réalisé qu’à 62 ans je n’étais pas encore prêt pour la retraite. », a-t-il mentionné avec humour.

« Je suis vraiment excité à l’idée de travailler avec l’équipe en place afin de continuer à faire briller les volets historiques, culturel et plein air d’un organisme si important pour les gens de Windsor, la ville, ainsi que pour le rayonnement de la MRC du Val Saint-François. », a-t-il mentionné. Le gestionnaire qui entrera officiellement en poste à compter du 22 février prochain, souligne tout d’abord, vouloir bien s’imprégner de la culture et des façons de faire de l’endroit afin d’y jumeler des idées et des visions de développements accrues.

Par voie de communiqué émanant du conseil d’administration de l’organisme, le président et conseiller municipal M. Daniel Pelletier avait de bons mots concernant cette récente embauche. « Le conseil d’administration du Parc se réjouit de l’arrivée de M. Valiquette, qui poursuivra la mission de l’organisation. Son expérience, ses connaissances ainsi que son parcours dans le monde du plein air et du tourisme mèneront assurément le Parc historique la Poudrière vers de nouveaux sommets. »

Il sera possible de rejoindre le nouveau directeur général par courriel à dir.poudriere@villedewindsor.qc.ca ou par téléphone au 819 845-5284.

Le Parc historique de la Poudrière de Windsor, fondé en 1993, est un organisme à but non lucratif qui assume la gestion d’un site historique et culturel et d’un réseau de sentiers de plein air 4 saisons. De plus, l’équipe du Parc a le mandat depuis l’an dernier de voir à la gestion du Parc et Camping de la Rivière Watopeka de la ville de Windsor.