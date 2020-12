Le Parc régional du Mont-Ham lance sa campagne hivernale « Cramponne-toi »

Ham-Sud — Le Parc régional du Mont-Ham est fier de lancer sa toute nouvelle campagne de promotion hivernale sous la thématique « Cramponne-toi ! ». Il s’agit d’une série de six capsules web de 15 à 20 secondes pour inciter les citoyens et les visiteurs à venir découvrir le Parc régional du Mont-Ham en plein hiver, ainsi qu’à se procurer des crampons pour réaliser cette randonnée hivernale de manière sécuritaire.

Une belle synergie régionale dans la MRC des Sources

Pour cette campagne, le Parc régional du Mont-Ham s’est adjoint les services de plusieurs entreprises et citoyens de la MRC des Sources et du Val-Saint-François. Les capsules vidéo ont été réalisées en collaboration avec Le BEAM de Saint-Adrien et la trame sonore est une musique originale de l’artiste Pilou (Pierre-Philippe Côté) et de Steven Doman du Studio Le Nid. D’autres membres du BEAM ont apporté leur touche aux capsules : le montage vidéo a été réalisé par Mathieu Pépin (Stoke), la coloration par Louka Boutin (Saint-Adrien), les effets sonores par Mélanie Gauthier de Soundchick SFX (Asbestos) et la narration par la comédienne Geneviève Boivin-Roussy (Saint-Adrien). Cette synergie régionale nous rend encore plus fiers du résultat final.

La première capsule a été diffusée le 6 décembre dernier sur les comptes Facebook et Instagram du Parc régional du Mont-Ham. Les internautes pourront découvrir les prochaines capsules sous peu !

Le Parc régional du Mont-Ham a mis en place une série de mesures sanitaires assurant la sécurité des usagers. Ces mesures ont bien sûr été adaptées à l’expérience hivernale et permettront aux usagers de profiter pleinement de leur activité malgré la pandémie. Les visiteurs peuvent téléphoner au parc ou consulter le site web de l’organisation pour obtenir plus de détails concernant les mesures sanitaires.