La Poudrière : des sentiers agréables

Windsor (RC) – Depuis une bonne partie de l’été, les familles et les adeptes de nature peuvent compter sur les sentiers du Parc historique de la Poudrière. Au terme de la belle saison, c’est maintenant l’automne qui s’installe.La dernière fin de semaine des 25, 26 et 27 a été de nouveau l’occasion pour parcourir les sentiers de la Poudrière, à la fois pour les gens de Windsor et ceux provenant de l’extérieur.C’est d’ailleurs durant l’après-midi de samedi dernier que des parents de la Suisse ont fait halte à la Poudrière, qui a été apprécié pour son environnement. Par ailleurs, France, Marek, Nadia, Noam et les enfants, recevaient les parents demeurant dans le secteur de St-Cyr bordé par les villes de Danville et Richmond.Quant à la région de Windsor, incluant les MRC des Sources et du Val- Saint-François, les sentiers de la Poudrière continuent d’offrir des espaces de nature appréciés.