Saint-Adrien inaugure sa nouvelle « Halte Desjardins »

Saint-Adrien(RL) — La municipalité de Saint-Adrien a profité de la journée thématique qui lui était réservée lors de la semaine de la culture RAVIR le 15 septembre dernier, pour procéder à l’inauguration officielle de la Halte Desjardins, située au cœur même du village. Ainsi, une toute nouvelle gloriette écoénergétique, dotée notamment d’une table avec accès pour personne en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, vient se joindre au décor tout aussi nouveau de ce petit parc urbain comprenant également l’imposante sculpture du bûcheron entièrement fait d’aciers recyclés de l’artiste Indra Singh, lui qui signe aussi la conception de la tour informative de style Morris, qui se trouve maintenant à proximité.

« L’emplacement de la halte en plein cœur du village favorisera, on l’espère, les rencontres de nos concitoyennes et concitoyens et les échanges amicaux des touristes qui viennent profiter de notre petit marché du samedi ou d’une crème glacée achetée chez notre voisin le Saint-Vrac, boutique de produits alimentaires sains et respectueux de la nature. Tout ceci n’aurait pu être réalisé sans l’aide financière de 5 000 $ de la Caisse Desjardins des Sources, représentée par M. Jean Nadeau, que je remercie pour sa présence et d’un montant de 15 000 $ du Fonds de développement territorial de la MRC des Sources, représenté par M. Pierre Therrien. La sculpture de M. Singh a aussi fait l’objet d’une subvention obtenue par l’appel de Projets culturels de la MRC des Sources de 5 523 $, de 10 700 $ provenant du Fonds de développement territorial de la MRC et enfin, de 1 000 $ de la municipalité de Saint-Adrien. Nous avons aussi profité du support de Projet 1606, propriétaire du terrain, pour un montant de 330 $ et autre facilité accordée par son président Pierre-Philippe Côté, et M. Singh que je remercie pour avoir versé une contribution personnelle de 2 634 $. » Mentionna M.Claude Dupont, conseiller responsable et maire suppléant de l’endroit. Ce dernier ne manqua pas de souligner l’implication de la direction municipale et ses employés ainsi que l’ensemble des membres du conseil pour le travail en lien avec la modernisation de cette halte.