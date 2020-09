Malgré la covid-19, le Camping Melbourne assure 2020 et bientôt 2021

Canton de Melbourne (RC) – C’est au terme de l’année 2019 que les propriétaires du Camping Melbourne, Marc Pasquiou et Stéphanie Kintzig, s’affairaient graduellement à préparer l’année 2020 jusqu’à ce que le coronavirus se faufile au cours de l’hiver et du printemps.

Heureusement, le couple Kintzig-Pasquiou a été en mesure de s’adapter à la pandémie.

Depuis 2016, l’aventure du canton, des arbres, du soleil et des saisons à quelques pas de la ville a rapidement été appréciée par les adultes, les jeunes et les ainés qui ont meublé le camping boisé avec les roulottes, l’Auberge Papillon Lune et l’espace des terrains.

Pour les propriétaires et l’équipe du camping 2020 a livré un hiver qui a cheminé jusqu’au mois de mars pour se prolonger en raison de la covid-19 qui demeure présente au départ de septembre. « Nous étions déjà prêts pour cette nouvelle année, mais le coronavirus devenait préoccupant. Cependant, nous étions prêts pour nos occupations de 2020. Sachant que les snowbirds sont nombreux aux États-Unis, notre camping était prêt pour l’accès des frontières et surtout notre auberge qui demeure un atout important », considère Marc Pasquiou dont ses occupations sont axées sur le terrain tandis que Stéphanie Kintzig, s’occupe de l’accueil, de l’Auberge Papillon Lune et de la cantine. Ces autres aspects du Camping Melbourne qui assurent un équilibre bien dosé.

« Depuis notre départ en 2016, nous progressons constamment auprès de notre clientèle. En 2018, nous avions mandaté la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond à l’organisation d’un 5 à 7 pour le lancement de la saison du camping et de l’auberge, le 6 juin, regroupant des gens d’affaires, élus municipaux, commerçants et divers milieux de la région. Cette rencontre avait été un moment appréciable qui a permis d’accroitre les forces des deux années suivantes », constate Stéphanie Kintzig.

Évènements et d’autres améliorations

Maintenant que 2020 a pu s’installer durant l’été, une étape se faufile à l’occasion de la fête du Travail et bientôt l’automne avec l’Action de grâce. D’autres évènements s’ajoutaient avec le souper d’ouverture, la St-Jean-Baptiste, le BBQ Fest, le Noël des campeurs, l’Halloween et le souper de fermeture.

À l’approche de 2021, Marc Pasquiou et Stéphanie Kintzig auront l’occasion de souffler à la fin de l’automne et l’arrivée de l’hiver. Le couple et propriétaire pourront aussi souligner les efforts de l’équipe du Camping Melbourne qui regroupe Marilyn Comeau (réception et administration), Éric Boissoneau (entretien et technique), Nathalie Cloutier (entretien ménager) ainsi que Linda Harper et Dan McMahon (entretien de l’auberge). Quant au covid-19, Marc Pasquiou et Stéphanie Kintzig ont déjà une année d’avance.