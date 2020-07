Cet été, découvrez les attraits du Val-Saint-François grâce au Passeport Découverte!

Windsor – Dès le 18 juillet, Tourisme Val-Saint-François, en collaboration avec plusieurs attraits touristiques du territoire de la MRC du Val-Saint-François, vous invitent à découvrir ou redécouvrir notre belle région! À l’aide du Passeport Découverte, parcourez le Val jusqu’au 20 octobre pour répondre aux questions mystère des attraits participants et courez la chance de gagner un panier cadeau de produits du terroir ou une nuitée chez Laö Cabines.

Fonctionnement

Procurez-vous dès le 18 juillet votre Passeport Découverte chez un partenaire distributeur ou en le téléchargeant et l’imprimant en ligne à tourisme.val-saint-francois.com/passeport. Visitez les attraits dans le Passeport Découverte afin de répondre aux questions mystères et inscrivez-yles réponses. D’ici le 20 octobre, déposez votre Passeport Découverte chez un partenaire distributeur ou envoyez-le par courriel à tourisme@val-saint-francois.com.

Pour 10 bonnes réponses et plus, vous courrez la chance de gagner 1 des 2 paniers cadeaux contenant des produits du terroir pour une valeur approximative de 150 $ chacun. De plus, si vous avez répondu à plus de 15 bonnes réponses, vous pourriez remporter une nuitée dans une cabine contemporaine chez Laö Cabines, d’une valeur de 200 $!

Les partenaires distributeurs points de collectes et de dépôts

Les gens désirant participer au concours et découvrir ainsi les magnifiques attraits de la région pourront se procurer les passeports dans ces différents points de collectes :