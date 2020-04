Annulation du slackfest 2020 : une décision déchirante mais nécessaire

Asbestos – Le comité organisateur du Slackfest annonçait ce matin l’annulation du Slackfest 2020 qui devait avoir lieu du 30 juillet au 1er août. Cela aurait été la troisième édition de l’événement.

La Ville d’Asbestos est naturellement déçue de cette nouvelle, mais comprend et appuie le comité organisateur dans sa décision qui respecte les directives gouvernementales. À l’instar de plusieurs autres événements d’envergure et de festivals au Québec, le Slackfest 2020 n’aura pas lieu pour éviter les grands rassemblements et ainsi permettre à la province de se rétablir de la COVID-19.

Nous donnons donc rendez-vous aux gens pour l’édition 2021 du Slackfest, pour laquelle la Ville d’Asbestos répondra encore présent comme partenaire majeur de l’événement.

« Avec la situation d’exception que nous vivons en ce moment, c’était la bonne décision à prendre pour la sécurité de tous. Le Slackfest est un événement important pour notre ville. J’en profite d’ailleurs pour remercier le comité organisateur qui investit temps et efforts dans cette activité unique au monde qui permet non seulement de mettre en valeur notre puits minier, mais aussi de contribuer au développement économique et touristique de notre ville. » Hugues Grimard, maire d’Asbestos.