La corporation de l’étang Burbank présente son conseil d’administration 2020

Danville (RL) — Suite à son assemblée annuelle ayant lieu le 14 mars dernier au restaurant Le Temps des Cerises de Danville et présentées sur internet en raison des recommandations de santé en vigueur, la corporation de l’étang Burbank a procédé à l’élection des membres qui formeront son conseil d’administration et de son exécutif2020. M.Alain Caron est donc reporté à la présidence de l’organisme alors que Pierre Bourdon agira à titre de Vice-Président et Élizabeth de Lanauze occupera quant à elle le poste de secrétaire-trésorière. Pour ce qui est des administrateurs élus, nous retrouvons: mesdames Lise Blouin, Johanne Turgeon et Gaëlle Satre de même que Simon Tardif, Benjamin Laramée et Michel Pruneau.

Parmi l’ensemble des nouvelles de la journée lors de cet AGA, il fut notamment possible d’apprendre, le retour du populaire festival des oiseaux migrateurs. Petite nouveauté cette année alors que ledit Festival sera présenté sur deux fins de semaine d’activités comparativement à trois comme lors de son édition précédente. Cette fête des oiseaux migrateurs sera de nouveau présentée sur le site de l’étang Burbank, situé au 150 de la rue Water à Danville.