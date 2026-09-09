Nouvelle saison, nouveau départ pour le Nordik Blades
Val-des-Sources — Les activités de la ligue régionale de hockey senior reprendront dans les prochains jours et, à l’instar du « circuit Dupuis » qui passe lui-même du ç A au calibre AA, le Nordik Blades de Val-des-Sources comptera également quelques nouveautés dans ses rangs.
Tout d’abord l’actuel entraineur-chef, Mats Cabana, se voit également confier les rênes de la direction générale de la formation en vue de la prochaine campagne, alors que ce dernier prendra la relève de Francis Corriveau, qui a choisi de concentrer ses énergies sur la glace tout en demeurant impliqué au sein de la présidence de l’équipe.
De ce fait, l’équipe valsourcienne a récemment annoncé avoir conclu une transaction avec le Desjardins-Wild de Windsor en cédant le joueur d’énergie natif de Windsor, Jérémy Laroche, en retour des droits sur les services LRH du défenseur Nathan Pépin. En entrevue avec l’auteur de ces lignes, le nouveau grand patron des opérations hockey ne cacha pas son enthousiasme au terme des quelques jours de camp auxquels les joueurs ont participé à la fin du mois d’août.
« Nous avons assisté à de belles surprises sur la patinoire et nous avons à cela un certain noyau de joueurs qui sera de retour et cela est certainement fort intéressant. Toutefois, il faut admettre que le Nordik Blades entreprend un virage de renouveau au sein de la concession et nous ferons assurément place à la jeunesse également. Nous amorçons une ère de reconstruction où la synergie se bâtira graduellement autour d’une complicité de jeu et de personnes », a notamment commenté celui qui vise tout de même des résultats probants dès cette saison.
Les amateurs seront certainement heureux d’apprendre que l’équipe amorcera sa saison à domicile le vendredi 25 septembre prochain à 20 h 30 face au Desjardins-Wild.
D’ici là, l’équipe devra disputer trois rencontres préparatoires sur les patinoires adverses, alors que le Blades sera de passage au Centre J. A. Lemay de Windsor le 11 septembre, avant de prendre la direction d’East Angus le vendredi suivant, afin de se mesurer aux Sharks Huppé Réfrigération du Haut-St-François deux fois plutôt qu’une, et ce, en moins de 24 heures seulement au cours de la fin de semaine.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La formation du Resto-Bar Capi10 termine sa saison en remportant le titre
Val-des-Sources — C’est toute une saison que les joueurs de l’équipe de softball du Resto-Bar le Capi10 viennent de compléter au sein du Challenge circuit « C » Centre-du-Québec. En effet, la formation valsourcienne s’est mérité les honneurs du dernier tournoi de la campagne disputé à Warwick les 28, 29 et 30 août derniers. Grâce ...LIRE LA SUITE
La ligue de balle lente Aramis clôture sa saison sous le signe du plaisir
Val-des-Sources — La grande journée des finales de la ligue de balle lente Aramis du mardi soir se tenait cette fois le samedi 19 septembre dernier au parc Dollard de Val-des-Sources. La température clémente et l’ambiance festive étaient toutes deux au rendez-vous, permettant d’offrir une belle journée de camaraderie sportive à tous les ...LIRE LA SUITE
Le Desjardins-Wild vise le championnat de la ligue et rien d’autre
Windsor — Avec un mélange de vétérans et de nouveaux venus, la direction du Desjardins-Wild de Windsor vise les plus grands honneurs, soit le championnat de la Ligue régionale de hockey. Au cours des deux dernières années, malgré de solides saisons régulières, le Wild avait terminé son parcours en demi-finale des séries ...LIRE LA SUITE