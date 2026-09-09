Nouvelle saison, nouveau départ pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — Les activités de la ligue régionale de hockey senior reprendront dans les prochains jours et, à l’instar du « circuit Dupuis » qui passe lui-même du ç A au calibre AA, le Nordik Blades de Val-des-Sources comptera également quelques nouveautés dans ses rangs.

Tout d’abord l’actuel entraineur-chef, Mats Cabana, se voit également confier les rênes de la direction générale de la formation en vue de la prochaine campagne, alors que ce dernier prendra la relève de Francis Corriveau, qui a choisi de concentrer ses énergies sur la glace tout en demeurant impliqué au sein de la présidence de l’équipe.

De ce fait, l’équipe valsourcienne a récemment annoncé avoir conclu une transaction avec le Desjardins-Wild de Windsor en cédant le joueur d’énergie natif de Windsor, Jérémy Laroche, en retour des droits sur les services LRH du défenseur Nathan Pépin. En entrevue avec l’auteur de ces lignes, le nouveau grand patron des opérations hockey ne cacha pas son enthousiasme au terme des quelques jours de camp auxquels les joueurs ont participé à la fin du mois d’août.

« Nous avons assisté à de belles surprises sur la patinoire et nous avons à cela un certain noyau de joueurs qui sera de retour et cela est certainement fort intéressant. Toutefois, il faut admettre que le Nordik Blades entreprend un virage de renouveau au sein de la concession et nous ferons assurément place à la jeunesse également. Nous amorçons une ère de reconstruction où la synergie se bâtira graduellement autour d’une complicité de jeu et de personnes », a notamment commenté celui qui vise tout de même des résultats probants dès cette saison.

Les amateurs seront certainement heureux d’apprendre que l’équipe amorcera sa saison à domicile le vendredi 25 septembre prochain à 20 h 30 face au Desjardins-Wild.

D’ici là, l’équipe devra disputer trois rencontres préparatoires sur les patinoires adverses, alors que le Blades sera de passage au Centre J. A. Lemay de Windsor le 11 septembre, avant de prendre la direction d’East Angus le vendredi suivant, afin de se mesurer aux Sharks Huppé Réfrigération du Haut-St-François deux fois plutôt qu’une, et ce, en moins de 24 heures seulement au cours de la fin de semaine.