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Québec aide Wotton et Windsor pour protéger l’eau potable

durée 28 mars 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Actualités-L’Étincelle — Le 12 mars dernier, le député de Richmond, André Bachand annonçait avec fierté, au nom du ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, qu’une aide financière est accordée aux municipalités de Windsor et de Wotton afin de soutenir l’élaboration de leur plan de protection des sources d’eau potable.

Il s’agit d’une aide financière combinée de 76 827,75 $ allouée dans le cadre du Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP, qui permettra de définir les mesures de protection à mettre en place pour minimiser ou éliminer les menaces susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées pour l’approvisionnement en eau potable.

Pour le député de Richmond, cet appui du gouvernement se veut des plus importants pour les municipalités visées, le comté et l’ensemble de la collectivité. « C’est une excellente nouvelle pour la région de Richmond. L’eau est une ressource essentielle que nous devons préserver collectivement. Je remercie les personnes qui sont engagées au sein des municipalités de Windsor et de Wotton pour garantir une eau de qualité dans notre région. »

« Les plans de protection des sources d’eau potable sont des outils essentiels pour garantir un accès à une eau de qualité à tous les Québécois, partout sur le territoire. Notre gouvernement est très fier d’aider financièrement les municipalités du Québec et les communautés autochtones dans cette démarche cruciale. Je salue la mobilisation de toutes celles qui élaborent ou qui mettent déjà en œuvre un tel plan, et j’invite les autres à se doter de cet outil indispensable. », souligna pour sa part le ministre Benoit Charette.

Windsor et Wotton font ainsi partie intégrante des 105 municipalités et huit villages nordiques du Québec que le gouvernement soutient dans l’élaboration de leurs plans de protection des sources d’eau potable, en repartageant tout près de 5 M$ par le biais du programme PEPPSEP.

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