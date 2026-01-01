Le Desjardins — Wild s’incline pour un deuxième soir de suite contre Coaticook

Windsor — Le Desjardins — Wild de Windsor s’est avoué vaincu, pour un deuxième soir de suite, au compte de 4-3 cette fois dans le deuxième match de la série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Les Coaticookois prennent ainsi les devants 2-0 dans la série grâce au but de Thomas Sirois réussi en troisième période qui s’est avéré le but gagnant.

Mathis Dufour, Thomas Fréchette et Maël Plante ont réussi les autres filets des vainqueurs, tandis que David Laroche, William Roy et Ismaël Landry répliquaient pour les Windsorois.

Ces derniers ont dirigé 38 lancers vers le gardien Phil-Antoine Trépanier pendant qu’Alex Leclerc recevait 35 tirs.

Une première défaite

Le Desjardins — Wild de Windsor s’était avoué vaincu au compte de 4-1, vendredi soir, dans le premier match de la série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Les visiteurs ont pris les devants 1-0 en première période avec le but de Mathis Dufour avec moins de trois minutes à faire.

Nathan Hardy a doublé l’avance des visiteurs au milieu de la deuxième période avec le premier de ses deux buts.

Samuel Grégoire a redonné espoir aux 864 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay avec son but réussi en avantage numérique à 16 : 11.

La réplique des Coaticookois a été immédiate avec le but de Tommy Brunelle, 26 secondes plus tard, au grand désarroi des spectateurs présents.

Ces derniers ont dirigé 43 lancers vers Alex Leclerc pendant que Philippe Dion recevait 30 tirs.

Le prochain match de la série aura lieu ce vendredi à 20 h 30 au Centre J.-A.-Lemay.

À nouveau, l’admission demeure à 10 $ par adulte pour cette série et les joueurs de l’Association de hockey mineur Desjardins — Wild de Windsor — Richmond peuvent entrer gratuitement aux matchs à Windsor s’ils portent leurs chandails de match. (Pas de kangourous, manteaux, tuques, casquettes… ça ne compte pas !)