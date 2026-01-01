Une fin de saison enlevante et de nouvelles bannières pour les équipes des Hawks

Val-des-Sources — Les différentes formations de l’Association de hockey mineur des Hawks de Val-des-Sources/Warwick/Kingsey Falls ont de nouveau fait bonne figure au cours des dernières semaines, et ce, au sein de plusieurs catégories de compétitions.

Notons d’abord que deux équipes de hockey junior des Hawks ont atteint la finale dans les divisions C et D du prestigieux tournoi Connie-Dion, qui s’est déroulé à l’aréna Connie-Dion du 6 au 15 février 2026.

De plus, toujours au cours du weekend de la Saint-Valentin, la formation des Hawks M11-C était en action du côté de Farnham où se déroulait la 45e édition du tournoi provincial novice-atome de l’endroit.

Après un cheminement rempli d’inspiration, incluant une victoire convaincante de 4 à 2 en demi-finale contre les Bulls de Bedford-Farnham, l’équipe des Hawks, composée principalement de joueurs âgés, s’est inclinée en prolongation lors de la finale sur le score de 2 à 1. Ces nouvelles bannières de finalistes viennent donc s’ajouter aux succès globaux que connaissent les formations des Hawks cette année.

Rétrospectivement, il faut avouer que la saison s’était plutôt bien amorcée pour les porte-couleurs des trois villes, alors que le M13-B avait atteint la finale du tournoi M13-M15 de Kingsey Falls en novembre dernier et que les Hawks M15-B avaient eux aussi ramené une bannière de finalistes dans leurs bagages après un revers en grande finale face aux Prédateurs 1 des Appalaches au tournoi national M13-M15 Sherwood de Windsor à la fin janvier 2026.

Ce même tournoi aura permis aux Hawks M13-B de se mériter eux aussi le titre de finalistes dans leur catégorie, tandis que la formation éponyme de Val-des-Sources/Warwick/Kingsey Falls dans la catégorie M13-A est repartie quant à elle avec les grands honneurs de la compétition après avoir pris la mesure des Éperviers de Beauport 5 à 4, grâce à un filet de Loïc Angelilo inscrit en tout début de prolongation lors de cette finale.

Voilà donc une saison 2025-2026 forte en émotions pour les joueurs, joueuses et leurs familles où les succès s’accumulent progressivement et le plaisir de jouer au hockey ne cesse de grandir pour l’ensemble de ces jeunes sportifs qui représentent fièrement notre région.