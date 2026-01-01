Domination des équipes de Sherbrooke au tournoi M-11 Mousquiri

Richmond — La 61e édition du tournoi M-11 Mousquiri aura été marquée par la domination des équipes sherbrookoises qui ont raflé pas moins de 3 des 5 titres qui étaient à l’enjeu lors de cette compétition qui a pris fin le 15 février.

Après avoir vu le Phœnix (1) de Sherbrooke remporter le championnat de la classe B aux dépens du Valois d’Acton Vale lors de la première fin de semaine du tournoi, les équipes du Phœnix ont récidivé en gagnant les titres dans les classes C et A.

Dans la classe C ce sont deux équipes de Sherbrooke qui s’affrontaient et le Phœnix (1) l’a emporté de justesse 3-2 sur le Phœnix (4). En demi-finale, les gagnants avaient disposé facilement du Wild de Richmond-Windsor au compte de 9-3 et les perdants avaient éliminé le Valois d’Acton Vale 4-1.

Puis, dans la finale de la classe A, le Phœnix (1) de Sherbrooke a disposé des Tigres (1) de Victoriaville par le pointage de 4-2 pour procurer un 24e titre pour la Ville de Sherbrooke, un sommet en 61 ans de compétition au tournoi Mousquiri.

Dans une autre finale disputée dans la classe AA, les Vikings (2) de Beauce-Appalaches Sud ont remporté un deuxième titre en autant d’années en battant le Griffon (2) du Richelieu au compte de 6-3. L’autre équipe championne du tournoi Mousquiri a été celle du Sting d’Ottawa, qui avait vaincu les Vikings (2) de Beauce-Appalaches Sud dans la classe BB.

Élimination crève-cœur pour le Wild B (1) et (2)

Pour ce qui est de la performance des équipes locales, mentionnons que le Wild de Richmond-Windsor (1) a subi une élimination crève-cœur en perdant 3-2 contre les Voltigeurs (3) de Drummondville, alors qu’il ne restait que 17 secondes au cadran.

La troupe locale se devait de gagner ce match afin de poursuivre la compétition, mais a dû s’incliner non sans avoir combattu jusqu’à la toute fin. Charles Couture et Xavier Noël ont inscrit les buts du Wild (1) qui avait perdu ses deux premiers matchs au compte de 3-0 contre Bromont et 3-1 face à Acton Vale malgré le filet de Xavier Noël.

Pour ce qui est du Wild (2), celui-ci s’est incliné 7-2 contre Bromont avec des buts de Loann Brabamt-Doiron et Benjamin Verville. Richmond-Windsor a rebondi par la suite en prenant la mesure des Rapides de Chambly par la marque de 4-2. Émile Doré a inscrit 2 buts et les autres ont été l’œuvre de Benjamin Verville et Victor Côté. Puis, en ronde de quart de finale, le Wild a perdu en prolongation au compte de 3-2 face aux éventuels champions de la classe B, le Phœnix (1) de Sherbrooke. Enrick Gauthier a marqué les deux buts des siens.

Classe C

Dans la classe C, le Wild a perdu son premier match 4-2 contre le Phœnix (1) de Sherbrooke. Joaquin Corpuz et Alexis Bolduc ont été les compteurs. Puis le Wild a vaincu les Braves de Bromont 3-2 grâce à 2 buts d’Alexis Bolduc et celui de Xavier Nadeau et il a aussi remporté une éclatante victoire de 12-0 sur le Dynamo Orange de Shawinigan. Dans ce match, Jacob Lacroix-Tardif a inscrit 5 buts et les autres ont été l’œuvre de Simon Jalbert avec 3, Jérôme Blanchette avec 2 et Alexis Bolduc et Emerik Kirby. Le gardien Florent Gaudreau a récolté le jeu blanc.

Le Wild a perdu en ronde demi-finale au pointage de 9-3 contre le Phœnix (1) de Sherbrooke et les compteurs ont été Alexis Bolduc, Jacob Lacroix-Tardif et Joaquin Corpuz.

Classe AA

Dans la classe AA, le Wild s’est incliné au pointage de 2-0 lors du match d’ouverture officielle contre les Harfangs (2) de Sherbrooke.et a par la suite vaincu les Sags Gris de Saguenay 5-1. Les compteurs ont été Maël Lépine avec 2 buts, Clément Bouchard, Félix Gagnon et Charles Lyrette. Le parcours du Wild a pris fin face aux éventuels champions de la classe AA, les Vikings de Beauce-Appalaches, lors d’une défaite de 4-2 malgré les filets de William Grenache et Charles Lyrette. Un bel effort devant une très belle foule à l’aréna locale.

La 61e du tournoi est maintenant chose du passé et le comité organisateur s’est dit très satisfait des résultats alors que les amateurs de hockey ont été au rendez-vous en très grand nombre cette année, surtout lors des deux fins de semaine. « La belle température et la présence de nombreuses équipes estriennes ont fortement contribué à cette belle réussite sur toute la ligne », a fait savoir la présidente du tournoi, Jocelyne Morel, tout en soulignant le travail remarquable de la centaine de bénévoles, dont plusieurs nouveaux qui étaient à l’œuvre au cours des 14 journées de compétition.

Texte par Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri