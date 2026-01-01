L’heure est au bilan pour le Nordik Blades de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Les séries se poursuivent actuellement au sein de la ligue régionale de hockey senior (LRH), mais c’est sans la présence du Nordik Blades de Val-des-Sources qui s’est vu écarté du tableau par la formation de Louiseville au cours de la ronde de qualification 2 de 3.

Après avoir terminé la saison régulière 2025-2026 au 10e et dernier échelon du classement général de la LRH avec une fiche d’une victoire contre 19 défaites, les hommes de l’entraineur-chef Mats Cabana avaient un défi pour le moins intéressant devant eux. Ils devaient en effet affronter en première ronde des séries l’équipe ayant, quant à elle, terminé au 7e rang, le Constructions Côté de Louiseville (7-11-2).

Ainsi, le périple s’amorça sur la route le vendredi 6 février dernier pour le Nordik Blades, alors que le premier duel de la série était disputé au domicile temporaire du Constructions Côté pour l’occasion, soit le Centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d’Aston.

Malgré un revers de 6 à 2 lors de cette rencontre, les porte-couleurs de la ville centre de la MRC des Sources ont livré une belle opposition à leur adversaire alors que les locaux ne menaient que par un seul but jusqu’en milieu d’engagement au dernier vingt.

Trois buts sans riposte auront par la suite finalement scellé l’issue de cette partie où le jeu physique fut certainement à l’honneur. C’est donc gonflé à bloc que « l’ours blanc » se présenta devant ses partisans à l’aréna Connie-Dion le lendemain soir, avec la ferme intention de l’emporter. Il voulait ainsi forcer la tenue d’un match ultime le dimanche.

Il faut dire que les amateurs avaient répondu présents pour ce rendez-vous, alors que l’on enregistra l’une des belles foules des dernières semaines à Val-des-Sources.

Toutefois, Louiseville ne sembla aucunement intéressée à faire perdurer le suspense plus longtemps. Dès les premiers instants de la rencontre, elle prit le contrôle de la surface glacée et déjoua le gardien Drew Morin une première fois après seulement une minute et 28 secondes de jeu.

Deux autres filets rapides auront porté la marque 3 à 0 pour les visiteurs et chassé Morin, remplacé par Jordan Bokengo après cinq minutes.

Avec un pointage de 5 à 0 après le premier tiers, la pente s’annonçait très ardue à remonter pour Val-des-Sources, qui voyait l’adversaire être des plus dominant et en plein contrôle de la partie. William Pilon et Jeffrey Lagrandeur ont tour à tour assombri le tableau de bord pour le Nordik Blades en deuxième et troisième période, mais c’était trop peu, trop tard.

Les favoris du public ont perdu 8 à 2 dans une rencontre à sens unique en faveur de l’adversaire, mettant ainsi fin à la saison du Nordik Blades. L’heure sera maintenant au bilan pour la direction qui, en dépit d’un relent en fin de calendrier, n’aura pas vu sa formation être en mesure de véritablement s’établir et de prendre son envol au cours de la dernière campagne.

Le niveau d’engagement des joueurs et la synergie de groupe qui transpira de l’équipe particulièrement au cours du dernier droit de la saison, laissent toutefois présager de belles choses pour l’avenir de la formation valsourcienne et de ses amateurs.