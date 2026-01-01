Le tournoi de hockey junior Connie-Dion continue de susciter l’engouement

Val-des-Sources - Vingt équipes de hockey junior ont convergé vers l’aréna de Val-des-Sources au cours des deux dernières semaines, alors qu’était disputée la 33e édition du tournoi de hockey junior portant le nom du célèbre joueur professionnel Connie-Dion.

Présentées sur deux fins de semaine, les compétitions réunissaient 10 équipes en classe C du 6 au 8 février, alors que le dernier weekend accueillait autant de formations de catégorie D.

Sous la présidence de M. Yves Côté, l’événement aura une fois de plus connu un vif succès cette année avec un niveau d’inscription maximal et un achalandage de spectateurs soutenu. Il faut dire que le spectacle au niveau de la patinoire s’avéra des plus intéressants en regard de la qualité de jeu qui est offert par les différentes équipes de régions limitrophes et venues d’aussi loin que de Montréal, de Québec et d’un peu partout en province.

Le coordonnateur aux opérations de l’aréna, M. Éric Dion, souligna l’engouement que continue de susciter ce tournoi pour les joueurs et les amateurs de hockey de la région et de l’extérieur.

« Il est agréable de remarquer l’engouement et le plaisir des gens à venir à la patinoire pour participer et assister aux matchs tout au long du tournoi. »

Ce dernier souligna notamment que la présence en grande finale de l’équipe locale au cours de la première fin de semaine d’activité aura sans contredit contribué de belle façon à maintenir les partisans sur le bout de leur siège.

Malheureusement pour eux toutefois, les favoris de la foule ont subi une défaite crève-cœur en prolongation, s’inclinant par la marque de 2 à 1.

Une fois de plus, la qualité du jeu et l’intensité déployée ont constitué des facteurs de réussite indéniables dans cette compétition toujours très attendue. Le succès de celle-ci repose aussi en grande partie sur le travail de la dizaine de précieux bénévoles, ainsi que sur les différents commanditaires et partenaires financiers, sans qui cet évènement rassembleur ne pourrait être rendu possible.

Félicitations aux gagnants, finalistes et participants de chacune des catégories et rendez-vous en 2027 pour une 34e édition des plus prometteuses.