Un bris d’aqueduc à l’origine du dégât d’eau à l’école Saint-Gabriel

Windsor — Un bris d’aqueduc est à l’origine du dégât d’eau survenu dernièrement à l’école Saint-Gabriel de Windsor.

« C’est un bris d’aqueduc qui est à l’origine de l’eau qui s’est infiltrée par la porte du gymnase », confirme Mylène Ouellette, coordonnatrice au service des communications du Centre de services scolaire des Sommets.

À l’exception du gymnase, aucun dégât n’a été constaté dans l’école.

« Il n’y a pas eu d’interruption d’eau potable, aucun avis d’ébullition n’est en vigueur et les toilettes sont fonctionnelles », précise Mme Ouellette.

L’équipe d’urgence-sinistre a effectué des travaux de séchage dans le gymnase. Il a été accessible dans les jours qui ont suivi.

Les cours d’éducation physique ont eu lieu sur la cour d’école et dans les locaux-classes de l’école.

Il y a eu quelques dommages matériels (matelas, cylindres en carte, ballons en mousse), mais c’est somme toute minime.