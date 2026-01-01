Deux jeunes de la région repêchés au sein de la ligue de baseball majeur du Québec

MRC des Sources — Deux jeunes joueurs de baseball provenant de la MRC des Sources ont vu leur nom être mentionné lors de la sélection du repêchage de ligue de baseball majeur du Québec qui se déroulait le dimanche 25 janvier dernier du côté de Granby.

Ainsi, Hugo Benoit et Anthony Briza, âgés de 22 ans, se sont respectivement vus sélectionnés au 3e tour de l’encan 2026. Hugo Benoit fut le 4e choix des Expos de Sherbrooke et le 24e au total, tandis qu’Anthony Briza fut le 1er choix des Pirates Maçonnerie Pro-Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu et le 30e au total. Ils n’avaient pas de choix lors des deux premières rondes de l’encan 2026. Hugo Benoit, un joueur de premier but droitier de 6’2 et 235 lb selon les statistiques officielles, celui-ci viendra assurément prêter main-forte, tant en offensive qu’au niveau de la défense avec les Expos.

Soulignons aussi que cet individu s’unira à Sherbrooke avec un autre athlète remarquable originaire de la région couverte par le journal Actualités-l’Étincelle, à savoir Jonathan Raymond, qui est actuellement président d’honneur du tournoi M-11 Mousquiri et qui fait partie de l’équipe depuis 2020. Pour sa part, Anthony Briza, se dit honoré de joindre les rangs d’une formation fort talentueuse qui se retrouve dans le premier tiers de la LBMQ.

« J’ai eu des discussions préalables avec quelques équipes, dont les Pirates, et je dois dire que c’est un privilège pour moi simplement d’avoir été sélectionné et, en plus, quand je remarque que l’équipe a décidé de faire de moi leur toute première sélection du repêchage, je ne peux juste qu’être enthousiaste de constater leur intérêt à mon égard. », de commenter celui qui s’alignait comme receveur et joueur d’avant-champs avec le Rocket South Shore de Coaticook dans la ligue junior élite l’an dernier.

Questionné à savoir comment se portait son genou droit, lui qui avait subi une greffe de la rotule en juin 2024, le jeune homme se fait rassurant en disant se sentir en pleine forme physiquement et totalement en confiance

« J’ai eu l’occasion de mettre mon genou à l’épreuve l’an dernier et bien que j’ai eu besoin d’un peu de temps d’ajustements au début, je dois dire que tout s’est très vite replacé et la saison s’est bien déroulée par la suite, peu importe la position à laquelle j’ai évolué. Je me sens donc en confiance et j’ai hâte de me présenter au camp des Pirates, qui est prévu débuté en mars. J’ai eu la chance de discuter quelque peu avec la direction de l’équipe et c’est certain que mon rôle restera à définir, mais a priori, un poste à l’avant-champ pourrait s’avérer une possibilité. Que ce soit comme receveur, troisième base ou autre, je m’adapterai volontiers au rôle que l’on voudra bien me confier, s’il y a lieu. C’est un niveau de jeu fort intéressant avec des lanceurs souvent de calibre international, alors c’est important pour moi d’arriver prêt dès l’ouverture du camp. »

Quant au numéro qu’il devrait porter avec Saint-Jean, le jeune homme nous confirma avoir confié à l’équipe son souhait d’obtenir le 11, numéro qu’il avait avec ses différentes équipes au cours des dernières années.

« Ils ne m’ont pas dit (les dirigeants de l’équipe) qu’il n’était pas disponible, alors je me permets de croire que ce serait possible que je puisse continuer de porter ce numéro. », de conclure Anthony sur une note un peu plus légère.