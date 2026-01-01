Le tournoi M-11 Mousquiri se déroulera du 2 au 15 février sous la présidence d’honneur de Jonathan Raymond

Richmond — Le comité organisateur dela 61e édition du tournoi national M-11 Mousquiri a annoncé cette semaine la tenue de cet événement qui se déroulera du 2 au 15 février à l’aréna P.E. Lefebvre sous la présidence d’honneur de Jonathan Raymond, un jeune joueur de baseball senior.

Mentionnons que 52 équipes se feront la lutte lors des 99 parties au programme, un nombre record dans l’histoire du tournoi. Ce nouveau sommet est attribuable au fait que toutes les équipes inscrites sont assurées de joueur un minimum de trois parties et, pour pouvoir réussir à disputer tous ces matchs, surtout les fins de semaine, cinq rencontres seront exceptionnellement présentées à l’aréna de Windsor les 6 et 14 février.

« Ce sont 5 équipes de plus que l’an dernier que nous accueillons et le calendrier était trop serré pour présenter les 99 parties à Richmond, et ce, même, si nous avons enlevé la pause lors du deuxième lundi », a expliqué la présidente Jocelyne Morel, tout en précisant que la confection de l’horaire devient de plus en plus complexe.

Le tournoi recevra 20 équipes deux lettres, dans les classes AA et BB, ainsi que 32 formations dans les classes A, B et C. Comme le veut la tradition, la diversité des équipes est très importante, puisque le tournoi recevra des formations de plusieurs régions du Québec, dont l’Estrie, les Bois-Francs, le Centre-du-Québec, la Mauricie, le Lac-St-Louis, la Montérégie, le Richelieu, Québec, Montréal, l’Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le tournoi accueillera aussi une équipe de l’Ontario.

Aucune équipe américaine n’était inscrite cette année. La rumeur selon laquelle une équipe de Kiev en Ukraine serait inscrite au tournoi automnal et à celui de Lévis s’est révélée vraie. Sauf que celle-ci ne viendra pas finalement, puisque les responsables de cette équipe ne répondaient plus aux messages concernant leur venue au Québec.

À signaler que les finales du tournoi seront disputées les deux dimanches, comme par les années antérieures. Ainsi, le premier dimanche, soit le 8 février, on présentera la finale de la classe B à 17 h 30 suivie à 18 h 50 de la finale de la classe BB. Pour ce qui est des trois autres finales, elles seront disputées le dernier dimanche, soit le 15 février. La première aura lieu à 15 h dans la classe C, à 16 h 20 dans la classe A et à 17 h 40 dans la classe AA.

Présidence d’honneur

Signalons que cette 61e édition sera sous la présidence d’honneur d’un jeune joueur de baseball senior originaire de Richmond, Jonathan Raymond, nouveau membre du Brock de Drummondville. Celui-ci compte cinq années d’expérience dans la ligue de baseball majeure du Québec, toutes passées avec les Expos de Sherbrooke.

« Cette année les membres du comité organisateur ont tenu à rendre hommage à Jonathan pour son talent et la détermination qu’il affiche pour ce sport, a indiqué le publiciste du tournoi Guy Marchand. Il représente un bel exemple de persévérance pour les jeunes, car il fallait de la passion pour poursuivre son chemin dans un sport peu pratiqué dans la région. Il aurait pu facilement tout abandonner et, malgré les embûches, il a su faire sa place au baseball senior ».

Rappelons que lors de la dernière édition du tournoi en 2025, les équipes championnes ont été dans la classe C, les Mariniers de Sorel-Tracy, dans laclasse B, le Phoenix (3) de Sherbrooke, dans la classe A, le Wild Desjardins de Richmond-Windsor, dans la classe BB, les Stars de New England (New Hampshire) et dans la classe AA, les Vikings de Beauce-Appalaches Ouest.

L’entrée sera gratuite pour tous lors des 13 journées de compétition. En terminant, la composition du comité organisateur du tournoi est à nouveau sous la présidence de Jocelyne Morel et elle pourra compter sur l’appui de plus d’une centaine de bénévoles pour assurer la bonne marche du tournoi. Les autres membres sont Pyer-Lyne Deslauriers, Jean-Pierre Flamand, Annie Daigle, Guillaume Roy-Daigle, Julie Lachapelle, Jonathan Fontaine, Gabriel Lyster, Pascal Fontaine et Guy Marchand.

Assemblée des bénévoles

En terminant, le comité lance un appel à ses bénévoles et à ceux qui voudraient le devenir à participer à l’assemblée générale qui aura lieu ce dimanche 25 janvier à partir de 13 h. à l’aréna de Richmond.

Texte par Guy Marchand pour le Tournoi Mousquiri