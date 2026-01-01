X
Le classement de la LRH demeure corsé avec deux semaines à faire

durée 20 janvier 2026 | 00h00

Windsor – Avec les résultats des matchs de la fin de semaine, le classement de la Ligue régionale de hockey demeure très serré.

Et c’est encore plus le cas avec la victoire de 6-3 du Desjardins – Wild de Windsor sur le Dynamik Service agricole de Coaticook ce dimanche après-midi.

Coaticook et Lac-Mégantic se retrouvent en tête du classement avec 28 points, en précisant que le Sauro a joué 17 matchs contre 18 pour le Dynamik.

Princeville, Windsor, Daveluyville et La Guadeloupe suivent avec, respectivement, 27, 25, 23 et 22 points et on peut déjà confirmer que La Guadeloupe pourrait terminer aux positions 4 à 6 seulement.

Revenons au match de ce dimanche entre les grands rivaux estriens, qui a été disputé devant plus de 700 amateurs au Centre J.-A-.Lemay.

Samuel Grégoire (6e) a ouvert la marque pour les Windsorois, à 4:17 en première période, et Nathan Hardy (6e) a répliqué à 16:54.

Avec 35 secondes à faire à l’engagement, Tristan Lamothe (9e) a permis à son équipe de reprendre les devants avant qu’on arrive vers le milieu de la période médiane.

Les partisans windsorois ont eu plusieurs occasions de célébrer avec les buts de Xavier Perron (7e), Samuel Roberge (3e) et David Laroche (8e) réussis en moins de deux minutes à partir de 6:11.

Nicolas Samson (4e) a procuré une avance de cinq buts aux vainqueurs avant la fin de la deuxième période, mais les Coaticookois n’ont pas dit leurs derniers mots avec les buts de Maël Plante (9e) et de Vincent Cloutier (6e) dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

Les joueurs du Dynamik ont envoyé 54 rondelles vers le gardien Alex Leclerc pendant Phil-Antoine Trépanier et Philippe Dion recevaient 27 tirs.

 

