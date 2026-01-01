Place à la 48e édition du Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood

Windsor — Tout est en place pour la 48e édition du Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood de Windsor, qui prendra l’affiche du mercredi 21 janvier jusqu’au dimanche 1er février prochains au Centre sportif J. A. Lemay.

Cette année encore, ce sont plus de 40 équipes qui convergeront vers Windsor, donc plus de 600 jeunes hockeyeurs des différentes régions du Québec en plus de leurs accompagnateurs.

« On est prêt et on a hâte que ça commence après plusieurs mois de préparatifs. Chaque année, on veut que les gens se souviennent de leur passage à notre tournoi. On met tous les efforts nécessaires pour que les visiteurs se plaisent durant leur séjour à Windsor », précise le président du comité organisateur, Luc Desrosiers.

Cette année encore, huit personnes forment les cadres du bureau de direction. Outre le président Desrosiers, ce sont Chantal Doyon, André Nadeau, Marthe Normandin, Jean Schinck Jr, Jacques Corriveau, Joanie Beaudin et Benoit Leblanc.

La première semaine d’activités permettra de voir à l’œuvre les équipes de calibre M15 (anciennement Bantam) dans les divisions A et B à partir du mercredi soir. Un total de 35 parties pour cette première portion de la compétition qui culminera avec les deux finales le dimanche 25 janvier, à 15 h (B) ainsi qu’à 16 h 30 (A).

À noter que l’association du hockey mineur locale sera représentée par deux formations pour les activités de la classe M15 avec le Desjardins Wild au M15 A, de même que les Bombardiers de Valcourt au M15 B.

L’ouverture officielle du 48e tournoi est prévue pour le vendredi 23 janvier et les cérémonies protocolaires sur la patinoire débuteront à 18 h 30, tout juste avant la partie de la classe B qui opposera les Cantonniers de Magog aux Bombardiers de Valcourt (réunissant les joueurs de Valcourt, Windsor et Richmond).

Évidemment, les présidents honoraires de cette 48e édition, Benoit et Patrick Lefebvre, seront présentés à la foule et recevront un hommage mérité de la part des organisateurs. Cette cérémonie marquera aussi le lancement des festivités du 150e anniversaire de la Ville de Windsor et le tout sera souligné spécifiquement.

Organisateurs, dignitaires et commanditaires seront présents dans la salle des sportifs avant les cérémonies sur la patinoire.

La deuxième semaine d’activités débutera le mardi 27 janvier avec la participation des formations M13 BB, A, B et C et le Desjardins-Wild aura trois de ses équipes qui prendront part à la compétition dans les classes A, B et C.

Les finales de ces classes viendront clôturer la 48e édition le dimanche 1er février, à 12 h 45 (C), 14 h 15 (BB), 15 h 45 (B) et 17 h 45 (A).

Pas moins de 43 parties seront disputées durant cette deuxième semaine d’activités, dont 4 parties qui auront lieu à l’aréna de Richmond. Donc, une semaine fort bien remplie au Centre Lemay.

Rappelons que l’admission est tout à fait gratuite à l’aréna afin d’assister à l’une ou l’autre des 78 parties qui seront jouées lors de cette 48e édition du Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor. Cette année encore, une panoplie de prix sont remis aux jeunes hockeyeurs participants.

« Nous sommes très fiers de tous les cadeaux que nous offrons dans le cadre de notre tournoi depuis de très nombreuses années déjà et nous devons une fière chandelle à nos partenaires qui nous permettent de poursuivre cette tradition année après année, dont Sherwood, qui est notre commanditaire majeur, mais aussi tous les partenaires de Windsor et de la région qui nous appuient », conclut le président du tournoi.