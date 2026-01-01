Une fin de saison palpitante pour les partisans du Desjardins-Wild

Windsor — Il reste trois semaines à la saison régulière 2025-2026 dans la Ligue régionale de hockey et la lutte est toujours féroce pour les premières positions du classement. Les partisans du Desjardins-Wild auront donc droit à une fin de saison captivante.

« Comme avec toutes les équipes, nous avons dû composer avec les événements imprévisibles, souvent défavorables, résultant du hasard ou de facteurs échappant au contrôle humain. Il y a des joueurs blessés, des joueurs en vacances, des responsabilités parentales. Dans les dernières semaines, nous avons eu un peu plus de difficultés. Nous avons eu moins de joueurs disponibles. Ça a été plus ardu. Là, ça semble rentrer dans l’ordre et nous sommes très confiants », commente Denis Roy, entraîneur-chef du Desjardins-Wild.

Depuis le début de la saison, certains joueurs ont su se démarquer. « Notre capitaine, Samuel Grégoire, demeure un véritable chef d’orchestre. Il faut aussi souligner les grandes performances de notre gardien Alex Leclerc, assurément le meilleur de toute la Ligue. Pour le reste, il y a un bel équilibre. Je prône un système à quatre lignes où tout le monde exerce des responsabilités », de dire l’entraîneur.

À l’heure de mettre sous presse, il y a six points de différence entre la première et la sixième place. « C’est assez exceptionnel, tout le monde va se rencontrer d’ici la fin de la saison régulière. En deux fins de semaine, on peut passer de cinquième à la première place. C’est une belle parité dans la Ligue. D’un soir à l’autre, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tout le monde peut battre tout le monde », insiste Denis Roy.

Fin de saison

En conséquence, selon lui, les spectateurs auront droit à toute une fin de saison régulière. « Les partisans savent qu’il y aura un bon spectacle contre à peu près toutes les formations de la Ligue. C’est très plaisant », soutient le coach.

« Nous voulons finir en force. Commencer les séries avec des défaites en saison régulière, ce n’est pas l’idéal. Nous voulons entrer en série le plus fort possible. Nous allons rencontrer de bons clubs d’ici la fin de la saison et c’est une bonne chose. Nous allons avoir de l’adversité avant d’arriver en série. Nous allons être obligés de travailler fort. Nous allons être prêts à travailler tout le monde ensemble. Et des séries faciles, il n’y en aura pas beaucoup », termine l’entraineur-chef.