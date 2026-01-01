Mats Cabana se réjouit du niveau d’engagement de son équipe

Val-des-Sources — Bien que le Nordik Blades de Val-des-Sources n’affichait toujours aucune victoire au classement après 15 matchs cette saison, l’entraineur-chef Mats Cabana affichait quant à lui une certaine satisfaction dans le jeu de ses troupiers.

Débarqué derrière le banc de l’équipe senior le 31 octobre dernier en remplacement de Richard Gravel, Mats Cabana avait dès lors mentionné souhaiter voir un engagement soutenu et une éthique de travail marquée de la part de ses joueurs. C’est exactement le type de scénario auquel l’entraineur dit assister présentement.

« Nous avons joué de très bons matchs récemment et nous avons été combatifs tout au long de ces rencontres. Je trouve personnellement que l’équipe a fait preuve de beaucoup de caractère depuis le retour du congé des fêtes, notamment dans la rencontre face au Desjardins-Wild, alors que nous avons su maintenir notre niveau d’énergie et même de réduire l’écart à un seul but de retard en inscrivant trois filets rapides en milieu de troisième. Malheureusement pour nous, le Wild l’aura finalement emporté par la marque de 6 à 3. Si le niveau d’intensité se voit grandir de match en match, nous comprenons réalistement qu’il nous reste du travail à accomplir pour se positionner plus avantageusement au classement. Parmi les points à peaufiner, il y a certainement celui de resserrer notre défensive, de revoir certains aspects de notre unité spéciale, ainsi que de nous assurer de trouver le moyen de préserver une avance face aux forces de frappe des équipes adverses. Nous devrions revoir la performance que nous avons donnée devant nos admirateurs le 4 janvier dernier, lorsque nous avons affronté les Maçons de Lauzière de Saint-Cyrille. C’était la journée suivant notre match contre Windsor, et nous avions pris l’avantage 3-0 en première période, avant de perdre 5-4. Je pense toutefois que les gars se présentent à chaque match, compétitionnent et n’abandonnent pas, ce qui nous permet d’offrir une opposition franche à nos adversaires. », de commenter le pilote valsourcien.

Interrogé sur les attentes des entraîneurs à la fin de la saison et au début du tournoi printanier auquel toutes les équipes de la ligue régionale de hockey participent, l’entraîneur Cabana s’est montré à la fois enthousiaste et prudent.

« Nous avons des affrontements fort intéressants qui s’en viennent au cours des prochaines semaines et, parmi celles-ci, figurent encore deux rencontres à disputer face à East Angus, qui est positionné juste devant nous au classement. Il faut penser une étape à la fois, mais je peux certainement dire que nous avons comme premier objectif de coller quelques victoires et de nous hisser devant les Lumberjacks au 9e échelon, après cela nous songerons aux différents duels des rondes de séries. », a-t-il conclu.