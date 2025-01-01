X
Trois fois supérieur à la limite…

durée 11 décembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Racine — Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un individu pour conduite avec les capacités affaiblies. L’homme présentait un taux d’alcool trois fois supérieur à la limite permise (240 mg).

L’arrestation est survenue le 19 novembre dernier sur le chemin de la Grande Ligne à Racine.

« C’est un citoyen qui nous a signalé une sortie de route vers 18 h », précise la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

